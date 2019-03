»Han har brændt koranen,« råber en mand, før han hopper i kanalen mellem Christiansborg Slotsplads og indre by. Med et par hurtige crawltag er han ovre på den anden side, hvor fem betjente venter på ham.

»Rasmus!« råber manden efter den højrenationale Rasmus Paludan, der netop har afbrændt en koran i sin moddemonstration mod Hizb-ut-Tahrir.

Kort før har nogle unge mænd kastet æg mod Paludan, der smilende ser ud til at more sig over opmærksomheden. En håndfuld personer blev anholdt, da de forsøgte at komme over til Paludan, oplyser Københavns Politi.

»Vi havde en lille episode, hvor der var en gruppe, der forsøgte at komme over mod Rasmus Paludan, og de var ret konfrontatoriske.«

Kun fem personer var mødt op til Paludans demonstration, der var beskyttet af over 20 betjente og en gruppe civilklædte betjente. Til gengæld var over tohundrede mænd og kvinder mødt op til Hizb-ut-Tahrirs fredagsbøn på Christiansborg Slotsplads på den anden side af kanalen.

Den islamiske organisation Hizb-ut-Tahrir havde kaldt til fredagsbøn på pladsen for at minde ofrene for de to angreb på moskéer i Christchurch, New Zealand sidste fredag, men også for at demonstrere mod de danske politikere, som organisationen mener opildner til had mod muslimer.

»Man har gjort muslimer til skurke. Man har opildnet til had ved konstant at give muslimerne skylden for alt muligt, der sker i det danske samfund. Man forbyder islamiske ytringer via en imamlov, man forbyder niqab, man lukker muslimske friskoler, man kommer med forskellige terrorlove, man kommer med en ghettoplan,« siger Hizb-ut-Tahrirs talsmand, Ayad Abu Yaqub.

Han mener, at de danske politikere er medskyldige i terrorangrebet i New Zealand, hvor 50 personer blev dræbt sidste fredag.

Flere folketingspolitikere mødte op. Socialdemokratiets Lars Aslan havde arrangeret en moddemonstration, hvor omkring 20 personer stillede sig op med danske, israelske og kurdiske flag på slotspladsen.

Mens der var taler for de fremmødte Hizb-ut-Tahrir-tilhængere, forsøgte demonstranter fra Dansk Folkeparti Ungdom at overdøve lyden fra højtalerne med den danske nationalsang.

Dansk Folkepartis Martin Henriksen gik også en tur på pladsen og viste sin modvilje mod fredagsbønnen, som han mener burde forbydes.

Det er jo en lovlig organisation og en lovlig demonstration, hvorfor skal de ikke have lov til det?

»Christiansborg skal ikke bruges til deres fredagsbøn. De opfordrer til drab på jøder,« sagde han.

Først efter fredagsbønnen var overstået, opstod tumulten, da Rasmus Paludan antændte en koran på en grill og legede forskellige kastelege med en anden koran.

Rasmus Paludan, kunne du ikke demonstrere uden at kaste rundt med koranen, er det ikke lidt barnligt?

»Det er bestemt ikke barnligt, og man må være meget imbecil og dårligt uddannet, hvis man tror det. Mordere skal ikke bestemme, hvad grænserne er for ytringsfrihed i Danmark. Alle erkender, at det er meget farligt at krænke koranen, og derfor er det vigtigt at gøre netop det.«

Manden, der var hoppet i vandet, kom først op efter en længere diskussion med politiet. På det tidspunkt var der ankommet tre brandbiler med brandfolk og dykkere for at hente ham op.

Samt en ambulance for at se til den forfrosne mand efter hans mislykkede forsøg på at nå frem til Paludan. Den svømmende mand svarede dem:

»Jeg har det fint.«