Det lyder næsten for godt til at være sandt. En mand fra Aalborg Kommune har nemlig vundet 40.000 kroner hver måned i 40 måneder.

Det betyder, at manden, der er i 70'erne, har skrabet sig til en samlet gevinst på i alt 1,6 millioner kroner.

Til Danske Spil fortæller manden, som ønsker at være anonym, at han har klare planer for, hvad pengene skal bruges på.

»Min kone og jeg har rejst meget og har for mange år siden tabt vore hjerter til Thailand, hvor vi har været mange gange. Flyrejsen er imidlertid så lang, at vi har droppet det de senere år og er i stedet taget andre steder hen, fordi vi simpelthen ikke har kunnet holde til den lange tur,« fortæller den glade vinder ifølge Nordjyske.

»Men nu har jeg foreslået, at vi rejser derud igen. Nu har vi jo fået mulighed for at frådse lidt og tage turen på 1. klasse.«

Manden vandt pengene ved at skrabe sig til førstepræmien på online-skrabeloddet 'Guldbarren' fra Quick. Han havde selv svært ved at forstå, at han havde vundet så mange penge. Det var først da Danske Spils kundecenter ringede til ham, at han forstod det.

Og da han ville fortælle sin kone det, troede hun da heller ikke på det. Han blev derfor nødt til at give sin kone nummeret til manden fra Danske Spil, som han selv havde talt med, og som derefter kunne bekræfte gevinsten til konen.

Manden, der er pensionist, har også planer om at købe en bil med automatgear, købe tøj til sin kone samt gaver til børn og børnebørn.