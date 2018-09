En mand forcerede i går aftes hegnet til elefanterne i Københavns Zoo og bevægede sig rundt blandt elefanterne, før han forsvandt igen.

»Det kunne sagtens være endt galt. Det er store dyr, og man løber en stor risiko ved at løbe ind til dem,« siger Lars Holse, divisionschef i Københavns Zoo, til B.T.

Han har her til morgen set overvågningsbåndende igennem for at klarlægge, hvad der skete.

»Han kommer ind via yderhegnet ud til Frederiksberg Have. Så forcerer han hegnet, går ind over sumpområdet, så ind over en voldgrav, hvorefter han ender inde hos elefanterne,« forklarer Lars Holse.

Manden måtte forcere tre barrierer for at komme ind til elefanterne.

»Der opholder han sig i halvandet til to minutter. Han hopper ind, sætter sig på en sten, og så går han stille og roligt igennem anlægget og ud på den anden side.«

Københavns Zoo har inddraget politiet i sagen.

»Vi har meget skarpe overvågningsbilleder af ham, som vi har videregivet til politiet. Det er ikke en mand, vi kender i forvejen,« siger Lars Holse.

En video af hændelsen blev i går bragt af TV 2 Lorry. Her forklarede manden bag videoen, Alexander Kayser, at folk stod og råbte ind til manden ude fra Frederiksberg Have og forsøgte at få ham til at komme ud.

En ung mand blev i 2012 fundet dræbt inde hos tigrene i Københavns Zoo.

Hændelsen får ikke Københavns Zoo til at genoverveje indhegningen ud mod Frederiksberg Have.

»Det får ingen konsekvenser. Vi laver anlæg for at holde dyrene inde. Det gør vores anlæg, der er godkendt af fødevarestyrelsen, som vi er underlagt. Vi laver anlæg, så man ikke uforsætligt kan komme ind til dyrene,« siger Lars Holse, og påpeger:

»Der er tre barrierer her. Et hegn, et sumpområde og en voldgrav. Vi kan ikke lave et anlæg, som kan holde folk ude, hvis de virkelig vil ind.«

Det er tredje gang på fem år, at Københavns Zoo oplever, at nogen forcerer barrieren og kommer ind til deres dyr. I 2012 kravlede en mand ind til tigrene om natten og blev fundet død morgenen efter. I 2015 hoppede en mand ned til isbjørnene.

