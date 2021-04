Sidste år blev en mand sidst i 60'erne fundet død i sin egen lejlighed i en boligblok i det østlige Oslo.

Manden havde ligget død i ni år. Det oplyser politiet til NRK:

»Vi har tænkt meget over det, mine kolleger og folk, der har arbejdet dette i mange år. Det er et særligt tilfælde, og det får os til at stille spørgsmål om, hvordan det kan ske,« siger politichef Grete Lien Metlid fra Oslo Politi til NRK.

Ud fra forskellige fund i mandens lejlighed, vurderer politiet, at han døde i april 2011. Obduktionen viste, at manden døde af naturlige årsager.

Ni år skulle der altså gå, før nogen opdagede hans lig, hvilket blev boligblokkens vicevært. Han kom ind i lejligheden for at lave noget vedligeholdelsesarbejde.

Og i årenes løb skulle der da også have været ordnet flere praktiske gøremål. Eksempelvis skulle alle brandalarmer i boligblokken kontrolleres. Men det blev ikke gjort i mandens lejlighed.

Da ingen naboer fik kontakt til ham, troede de, han var på en institution. Andre troede, han var flyttet.

En nabo har udtalt, at hvis han mødte den afdøde mand i elevatoren i boligblokken, så indbød han ikke til snak og svarede blot 'ja' eller 'nej' til spørgsmål. Det skriver NRK.

Mandens død har været lidt af en øjenåbner i Norge, da flere norske professorer, blandt andre Arne Krokan, har sat fokus på, hvordan ny teknologi ændrer samfundet.