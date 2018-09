Lørdag morgen blev en mand fundet død i et lille vandhul tæt på banegården i Horsens.

»En forbipasserende ser en mand ligge livløs i vandet og anmelder det. Da vi ankommer, forsøger vi at give livreddende førstehjælp, men desværre uden held,« siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Arno Rindahl Petersen, til B.T.

Manden lå i et lille vandhul lige nord for Andreas Steenbergs Plads, kun et stenkast fra banegården i Horsens.

Politiet modtog alarmopkaldet klokken 07.39 lørdag morgen.

»Vi har ingen mistanke om, at der skulle ligge en kriminel handling bag. Alt tyder på en tragisk drukneulykke,« siger vagtchefen.

Politiet har identificeret manden, men de pårørende er endnu ikke blevet underrettet.

Derfor kan Sydøstjyllands Politi ikke kommer med flere oplysninger på nuværende tidspunkt.