En 24-årig mand fremstilles mandag formiddag i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Den 24-årige sigtes for forsøg på manddrab og grov vold i forbindelse med et overfald på to unge mænd natten til lørdag på Langenæs Allé i Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 24-årige sigtes for forsøg på manddrab begået mod en 18-årig og kvalificeret vold begået mod en 19-årig.

»Det er en ganske alvorlig sag, som vi prioriterer meget højt, og vi har siden anmeldelsen efterforsket sagen intensivt. Vi fik hurtigt mistanke til den 24-årige, som vi har søgt efter flere steder, og efter at vi har haft telefonisk kontakt til ham, mødte han søndag op på politigården i Aarhus, hvor han blev anholdt,« siger vicepolitiinspektør Thomas Schouby, der opfordrer eventuelle vidner til at kontakte politiet

Det er Østjyllands Politis opfattelse, at overfaldet natten til lørdag bunder i et opgør i det kriminelle miljø.