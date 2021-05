En 56-årig mand tilknyttet Charluttenlund Travbane blev onsdag dømt for at have begået 40 blufærdighedskrænkelser mod en 17-årig psykisk sårbar kvinde.

Derudover blev han dømt for at have udøvet grov vold mod sin kone.

Manden blev ved Retten i Lyngby idømt et år og seks måneders fængsel, men fordi han allerede havde siddet varetægtsfængslet i 13 måneder, kunne han træde direkte ud i friheden efter retssagen.

Men han kommer ikke til at kunne sætte sine ben, de steder han er vant til.

Det Danske Travselskab har nemlig bortvist manden fra deres travbaner resten af mandens levetid.

Det skriver Danske Travselskab på deres hjemmeside.

»Dette er en meget ulykkelig sag, og vores varmeste tanker går til de stakkels ofre for den dømtes ugerninger,« siger selskabets formand Michael Juul Nielsen til sn.dk.

»Det skal altid være trygt at komme på vores væddeløbsbane, og den kriminelle gerning, der her er begået, er i vores optik så alvorlig, at vi ikke kan forsvare at lade den dømte komme på banerne igen. I bestyrelsen anbefaler vi samtidig travsportens øverste organ DTC til på livstid at fratage den dømte hans trænerlicens og ret til at opholde sig på alle danske hestevæddeløbsbaner,« lyder det fra formanden.

I perioden fra 1. juli 2019 til december 2019 skulle den 56-årige mand ifølge anklageskriftet have befølt den psykisk sårbare kvindes bryster, baller og kønsdele.

Og så skulle han have stukket en finger op i pigens underliv mindst 70 gange og tungekysset hende.

Den psykisk sårbare kvinde var i et mentorforløb hos den 56-årige mand, der bor i Gentofte Kommune.

Manden var også tiltalt for to voldtægtsforsøg, der begge fandt sted på et hotel i Paris med den samme 17-årige kvinde, som han under retssagen beskrev som en arbejdsrelateret tur til den franske hovedstad.

Derudover var han tiltalt for at have udøvet grov vold mod sin kone, som han også blev dømt for. Han var tiltalt for at have slået, rusket eller skubbet hende, så hun pådrog sig skader på det ene håndled og for at kaste en genstand i hovedet på hende samt at tage kvælertag på hende, mens deres fælles barn var tilstede.

Selv har han nægtet sig skyldig hele vejen igennem.