»Mor, er det dig der har vundet?«

»Nej, for jeg spiller online.«

Rygterne gik hurtigt i den lille by Gedsted i Himmerland, da det for nylig kom frem, at en beboer i byen havde vundet en million i Lotto.

Både på Facebook og over hækkene blev der talt om, hvem den heldige vinder mon var.

Derfor var det heller ikke en svær beslutning for ham, der rent faktisk sad med den rigtige kupon, at afsløre, at det var ham.

»De første par dage snakkede min kone og jeg om at holde det hemmeligt, men snakken i byen gik meget på, hvem der mon havde vundet. Det gjorde det svært at blive ved med at holde det hemmeligt, så vi besluttede os for at fortælle det til folk.« fortæller manden, der dog har valgt at være anonym i pressemeddelelsen fra Danske Spil.

Gevinsten lød på en million skattefrie kroner.

Og netop beløbet gør, at manden ikke havde de store betænkeligheder ved at stå frem.

»Havde jeg vundet 10 millioner, så kunne det godt være, jeg ville være anonym, men der er ingen misundelse her. Måske tænker man inderst inde 'jeg ville gerne, at det var mig,' men samtidig kan man godt glæde sig på andres vegne,« siger vinderen.

Selvom en million varmer godt i husholdningsbudgettet, har han dog ikke tænkt sig at begynde at smide om sig med penge.

»Man kunne jo købe en ny bil og lave lidt vildt og tosset, og så var de jo væk, men det synes jeg ikke om. Og jeg tror heller ikke, at konen ville synes om det.«

»Vi har det rigtigt godt, som vi har det. Vi har da to voksne piger, som vi nu kan give lidt ekstra, men ellers … Næh, vi har det sgu godt. Bilen kan godt køre, og træskoene kan også godt lidt endnu. Men måske kan vi fejre det med en lille karbonade med brun sovs og et eller andet til,« lyder det fra den heldige vinder.