Du kender nok følelsen af at stå og blive lidt døsig under en varm bruser, men det skal du passe på med.

For en ung, norsk mand fik det i hvert fald temmelig omfattende konsekvenser, da han blev lidt for døsig, mens han var i bad.

Det norske brandvæsen måtte søndag rykke ud til en etageejendom efter en melding om vandlækage.

Det skriver de på Twitter.

#Trondheim: Melding til nødetater om at det var vannlekkasje i et boligkompleks . Brannvesenet lokaliserte åstedet og det viste seg at en ung mann hadde sovnet i dusjen og dermed tettet sluket. Vannskader i 6 leiligheter — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) December 1, 2019

Lækagen var dog mere omfattende end som så, og det viste sig, at hele seks lejligheder i bygningen havde fået en vandskade.

Den skyldige var den unge, norske mand, som altså var faldet i søvn med bruseren åben.

Under mandens lange, og nok temmelig våde lur, var afløbet i badet stoppet til, og det gjorde, at vandet flød videre ud i lejligheden og videre til de andre boliger i bygningen.

Vandskaderne skete i en ejendom i Trondheim.