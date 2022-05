Den helt store eftersøgning er søndag eftermiddag i gang i Thyborøn Havn i den nordvestlige del af Jylland.

Klokken 13.47 fik politiet nemlig en melding om, at en person var faldet i vandet fra en kaj i havnen i nat.

»Vi fik at vide, at et kamera havde vist, at en mand var faldet i vandet i havnen cirka kl. 03 i nat,« siger Jens Claumarch, der er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Meddelelsen har fået både Midt- og Vestjyllands Politi og Nordvestjyllands Brandvæsen til at sætte gang i den helt store efftersøgning i havnen.

»Vi har haft en drone oppe for at undersøge området, men vi har endnu ikke fundet manden,« siger vagtchefen.

Politiet fået oplyst, at der mangler en udenlandsk medarbejder fra Fillippinerne på et af skibene i havnen.

Så det er efter alt at dømme ham, der er faldet i vandet.

»Det er jo noget tid siden, han er faldet i havnen, så er han stadig i vandet, bliver håbet om at finde ham i live jo desværre mindre og mindre,« siger Jens Claumarch.

Er der nogen mistanke om, at han har været på beruset, da han faldt i vandet klokken 03 i nat?

»Det kan jeg ikke sige noget om,« siger vagtchefen.

Der er ikke nogen oplysninger om, hvorvidt han har familie her i Danmark.