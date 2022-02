Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser mandag eftermiddag en 25-årig mand, som er mistænkt for forsøg på manddrab.

Det sker efter, at der tidligt søndag morgen opstod et slagsmål foran Diskotek Manhattan på Thingsgade i Skive. Her blev to personer stukket ned med en skruetrækker, hvorefter gerningsmanden undslap fra stedet.

Derfor beder Midt- og Vestjyllands Politi nu om offentlighedens hjælp til at finde frem til den formodede gerningsmand.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

»Der er tale om en 25-årig mand med polsk statsborgerskab, som er mistænkt for drabsforsøg. Midt- og Vestjyllands Politi kender til både navn og identitet på den efterlyste mand.«

Signalement af den efterlyste:

Mand, polsk statsborger, hvid i huden, 25 år

Cirka 180-190 cm høj

Alm. til muskuløs af bygning, kort eller karseklippet lyst hår

På gerningstidspunktet var han iført sort kasket, mørk jakke med rødt for ved hætten, jeans, hvide sokker og sorte Nike sko

Hvis man har oplysninger om, hvor den 25-årige mand befinder sig, bedes man kontakte politiet på telefon 1-1-4.