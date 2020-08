En 75-årig mand er lørdag druknet på Sydals.

Manden fik ifølge politet et ildebefindende under en svømmetur og gik herefter under.

Nogle andre badegæster, der var til stede på stranden, så, at manden havde problemer og svømmede øjeblikkeligt ud for at hjælpe ham.

»De får reddet ham op, og går med det samme i gang med hjerte- lungeredning,« fortæller Bjørn Pedersen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

De hjælpende kræfter ringer 112 og sender bud efter en ambulance.

Imens fortsætter de med hjertemassage, hvilket de bliver ved med i op mod 40 minutter.

»Men det hjælper desværre ikke. Og manden bliver herefter erklæret død,« siger Bjørn Pedersen.

Den 75-årige mand var fra lokalområdet, og hans hustru var angiveligt til stede på stranden.