En mand er afgået ved døden efter en personpåkørsel på Kokkedal Station.

Det fortæller Nordsjællands Politi til B.T.

»Da vi ankom til stedet, gik al fokus ind på at igangsætte en livsreddende indsats. Desværre er det en anden sag nu, og klokken 16.25 måtte akutlægen erklære ham død,« siger vagthavende hos Nordsjællands Politi, Dyre Sønnicksen, til B.T, der endnu ikke kender identifikationen på den afdøde mand.

DSB valgte i forbindelse med personpåkørslen at indsætte togbusser i begge retninger mellem Skodsborg St. og Helsingør. Togbusserne kører fortsat. og politiet ved ikke, hvornår togene kører igen.

Hos Nordsjællands Politi fortalte den vagthavende tidligere til B.T., at både politi og redningsfartøjer ankom til stationen lidt i 16.

Her kunne man konstatere, at den ramte person var en mand og fortsat var i live. Men seneste melding fra den vagthavende er altså nu, at manden er afgået ved døden.

Politiet er i gang med at finde ud af, om der er tale om et uheld eller en bevidst handling fra den afdøde.

B.T. følger sagen.