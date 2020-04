Hvis du er en af dem, der sidder og piver en smule over at være isoleret i denne coronakrise, så tænk på Brent Underwood. Han er måske den mest isolerede mand i hele den vestlige verden.

Brent Underwood bor nemlig ikke i en by, hvor han har forskanset sig i sin lejlighed eller en villa i forstæderne. Han er isoleret i en forladt gammel mineby, som han købte for knap ti millioner kroner i 2018. Det skriver Sky News.

Brent Underwood har her på det seneste været dobbeltisoleret i sin mineby Cerro Gordo, der ligger i bjergene i amerikanske Californien cirka tre en halv times kørsel fra Los Angeles. Det er altså tre en halv times kørsel under normale omstændigheder.

For Brent Underwood har det været alt andet end normale omstændigheder.

Med mere end 41 kilometer til nærmeste forretning, så har Brent Underwood - ganske atypisk for Californien - været sneet fuldstændig inde i sin forfaldne sølvmineby. I den tid har covid-19 indtaget USA, hvor Brent Underwood altså helt naturligt gør en forbilledlig indsats i disciplinen at holde afstand til andre.

Brent Underwood ankom til sin mineby for godt en måned siden, hvor vejret var fint, men pludselig væltede det ned med sne. Det betød, at Brent Underwood ikke kunne køre nogen steder i sin bil.

»Jeg tror, at jeg vågnede en morgen, så sneen på min lastbil og tænkte hvad jeg dog havde rodet mig ud i,« siger han til Sky News og fortsætter:

»Jeg formåede at berolige mig selv og besluttede mig for at bruge tiden konstruktivt,« siger han.

Solnedgang over Cerro Gordos indhyllet i sne Vis mere Solnedgang over Cerro Gordos indhyllet i sne

Brent Underwood er ikke helt i fare for at dø af sult og tørst. Han har smeltet sne til drikkevand og har en relativ stor beholdning af langtidsholdbare fødevarer, såsom ris og dåsemad. Der er dog andre problemer, åbenbart.

Det spøger angiveligt i Cerro Gordo, da to børn efter sigende mistede livet på stedet efter at være blevet fanget i et skab.

»Jeg har hørt mærkelige lyde og en bog faldt ned fra reolen uden nogen logisk årsag,« siger Brent Underwood, som dog forklarer, at han ikke har følt sig truet af onde ånder.

Cerro Gordo blev forladt i starten af 1900-tallet, da minedriften ophørte. Ifølge en lokal hjemmeside om den forladte by, så havde minens udvinding af sølv stor betydning for befolkningstilvæksten i Los Angeles. Du kan finde byen på Google Maps.