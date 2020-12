En mand fra Skive fik sig noget af en ubehagelig overraskelse tidligere på ugen, da han lå og sov i sin seng.

Pludseligt vågnede han af en ubehagelig overraskelse. En slange var kravlet op til ham i sengen.

Det skriver Skive Folkeblad.

Slangen er nu afleveret til Viborg Internat ved Dyrenes Beskyttelse og Egelund Dyreklinik.

Ifølge dyrlæge Lise Svejgaard fra Egelund Dyreklinik frøs den lille slange, som er en baby tæppepython, og den havde derfor søgt ly af kulden i mandens lejlighed, fortæller hun til mediet.

Manden er ikke glad for slanger, og han blev derfor både chokeret og forskrækket ved fundet af slangen.

»Da han vågner, slipper slangen væk, først kravler den ind under sengen og derefter ud i køkkenet, og han ender med at jagte den rundt i lejligheden, inden han får fat i den og får den puttet i en flaske. Han har svært ved at sove mere den nat,« siger Lise Svejgaard til Skive Folkeblad.

Da manden havde fanget slangen, ringede han til dyrenes vagtcentral på 1812. Herefter kom Falck og hentede slangen.

Ifølge Lise Svegaard er slangen ikke giftig, men den har et hidsigt temperament og har tendens til at hakke, hvilket vil sige, at den bider, før den spørger om lov.