Et amerikansk par fik sig noget af en overraskelse, da de tilbage i december måned sidste år var til ultralydsscanning hos en jordemoder.

Parret, den 35-årige Jenny Marr og hendes mand Chris Marr fra Dallas, var spændte og nervøse, da de skulle til ti ugers scanning for at se, om alt var, som det skulle være med deres første barn i maven. Det skriver Washington Post ifølge TV 2 Norge.

Jordemoderen fik dog et underligt udtryk i ansigtet og vendte skærmet bort fra parret under scanningen.

»Jeg troede med det samme, der var noget galt med hjertet og bad hende sige, hvad det var,« siger Jenny Marr til det amerikanske medie.

Hunden og de fire små. Foto: @themarrthemerrier (Instagram) Vis mere Hunden og de fire små. Foto: @themarrthemerrier (Instagram)

Jordemoderen svarede dog tilbage, at der ikke var noget galt. Tværtimod.

Faktisk kunne hun se hele tre hjerteslag.

Chris Marr besvimede, da han hørte beskeden og var væk i seks minutter, før han igen kom til sig selv. Han fortalte efterfølgende, at han var i chok og overvældet over den glædelige nyhed.

Historien om det amerikanske par stopper dog ikke her.



For ved næste scanning, en uge senere, skulle parret få sig endnu en overraskelse. Der var ikke tre - men hele fire små børn i maven, viste det sig.

Den nybagte familie. Foto: @themarrthemerrier (Instagram) Vis mere Den nybagte familie. Foto: @themarrthemerrier (Instagram)

Det er ellers yderst sjældent, at kvinder bliver gravide med enæggede firlinger og ses typisk kun - også ekstremt sjældent - ved fertilitetsbehandling.

En firlinge-graviditet er en meget hård belastning for kroppen og øger risikoen for en lang række komplikationer i form af fx svangerskabsforgiftning, for tidlig fødsel, forhøjet blodtryk mv.

Jenny Marr fødte da også børnene allerede i uge 28. De hedder Harrison, Hardy, Henry og Hudson. Alle fire drenge er sunde og rask, selvom den mindste vejede blot 900 gram. Alle fire var indlagt i fire uger på intensivafdelingen og stortrives nu derhjemme.

»De har allerede fire forskellige personligheder,« fortæller Chris Marr.