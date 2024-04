En mand, der er mistænkt for at have bidraget til et plan om at udføre et attentat mod den ukrainske præsident, er blevet anholdt i Polen .

Det skriver AFP ifølge Ritzau.

Den polske statsborger er blandt andet mistænkt for at "hjælpe de russiske specialstyrker med at planlægge et muligt attentatforsøg" mod præsident Volodymyr Zelenskyj, hedder det fra en polsk anklagemyndighed i en erklæring.