Salmiakspiritus er særdeles farligt.

Kommer det i kontakt med huden, kan det forårsage svære ætsninger.

Rammer det øjnene, kan det forårsage øjenskader. Det kan sågar være livsfarligt.

Derfor var det et under, at fire personer 'kun' kom lettere til skade, da en mand lørdag kastede salmiakspiritus på tilfældige mennesker i et regionaltog fra København mod Nykøbing Falster.

En af de, der oplevede angrebet på tæt hold, er 20-årige Mads Møllegaard.

Mads Møllegaard var tilfældigvis til stede i den togkupé, hvor en psykisk syg mand lørdag kastede salmiakspiritus på tilfældige passagerer. Vis mere

Han er til daglig sergentelev i Livgarden og befandt sig tilfældigvis i togkupéen, da manden gik amok.

Han fortæller, at han og en veninde netop var blevet tjekket af kontrolløren i midtergangen.

»Så hører vi noget råben i kupéen, og jeg går hen og ser, hvad der er sket. Kontrolløren er blevet slået i hovedet af manden, da han skulle kontrollere hans billet,« siger Mads Møllegaard og fortsætter:

»Gerningsmanden bliver aggressiv og skruer låget af salmiakspiritus-flasken. Jeg forsøger at berolige ham, men han kaster væsken efter mig og rammer også tre andre,« siger Mads Møllegaard, der får trukket sig selv og de ramte mod toilettet, så de kan blive skyllet.

Foto: Steven Knap @stevenknap Vis mere Foto: Steven Knap @stevenknap

»Det var meget voldsomt. Da han hev den her flaske frem, tænkte jeg, at det her kan gå galt, og der gik panik i folk,« siger Mads Møllegaard.

Mens Mads Møllegaard fik de ramte ud på toilettet, fik andre taget salmiakspiritus-flasken fra gerningsmanden. Efterfølgende blev han isoleret i en kupé, der blev låst af konduktøren, fortæller Mads Møllegaard.

Angrebene med salmiakspiritus fandt sted blot få minutter efter, at toget var kørt fra Hovedbanegården.

Da toget stoppede ved Ny Ellebjerg Station var politiet klar:

Foto: Steven Knap @stevenknap Vis mere Foto: Steven Knap @stevenknap

»Politiet stod klar med en større, fuldt udrustet styrke. I alt var der vel otte politibiler og fem ambulancer, der stod klar,« siger Mads Møllegaard.

Manden blev anholdt med det samme. Passagererne, som var blevet ramt, blev behandlet af lægerne på stedet med blandt andet øjendråber.

Mads Møllegaard fortæller også, at gerningsmanden tydeligvis var psykisk syg.

»Han var en 'hjemløstype' med kun én tand i munden. Han virkede også påvirket af et eller andet,« siger Mads Møllegaard, der vurderer manden til at være i midten af 50’erne.

Han fortæller også, at der var børnefamilier i kupéen.

»De skærmede hurtigt deres børn og fik dem ind i mellemgangen,” siger Mads Møllegaard.

»Nogle blev ramt i øjenene, og heldigvis fik de passagerer, der blev ramt, også skyllet det væk med det samme. Derfor er jeg ret sikker på, at de slap uden mén. Jeg talte med dem efterfølgende, da det hele var overstået og manden var anholdt,« siger Mads Møllegaard.

Gerningsmanden er varetægtsfængslet og er søndag blevet fremstillet i dommervagten sigtet for grov vold.

Det fortæller vagthavende ved Københavns Politi Michael Andersen.

»Det har vi valgt at gøre, fordi salmiakspiritus kan give meget alvorlige og varige skader,« siger Michael Andersen, der også roser passagererne.

»Noget tyder på, at de ramte passagerer har fået den rigtige førstehjælp,« siger han.

En dom for grov vold kan give op til seks års fængsel.