Onsdag formiddag blev Syd- og Sønderjyllands Politi alarmeret om, at en person lå i grøften på Brovej i Augustenborg.

Da politiet ankom kunne betjentene konstatere, at personen var afgået ved døden.

Det skriver JydskeVestkysten.

Det viste sig at være en 69-årig mand fra lokalområdet, som lå under en invalidescooter ude i grøften.

Ifølge politiet tyder det ikke på, at han har været involveret i en trafikulykke.

»Han kan have fået et ildebefindende eller været påvirket af alkohol eller lignende. Men noget tyder på, at manden havde ligget der i noget tid. Allerede klokken seks havde nogen set scooteren ligge i grøften,« siger politikommissær Chris Thorning Vesterdal til JydskeVestkysten.