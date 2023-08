Når rumfartøjet 'The Dragon' opsendes lørdag formiddag 9.27 dansk tid, skal man holde sig langt væk.

Det fortæller B.T.s reporter i Florida.

'Lyden slår alt levende ihjel i sikkerhedszonen,' lyder det.

Sikkerhedszonen er på omtrent fem kilometer radius fra stedet, hvor astronauterne er sat til at forlade Jorden.

Og det er en god idé at overholde den sikkerhedsforanstaltning.

For lyden fra raketten kommer til at blive så høj, at den ikke bare vil springe dine trommehinder, men faktisk fuldstændig ødelægge dem, hvilket potentielt kan slå dig ihjel.

Hvis alt går efter planen, bliver danske Andreas Mogensen, japanske Satoshi Furukawa, russiske Konstantin Borisov og NASA’s Jasmin Moghbeli sendt op i rummet lørdag formiddag.

Det sker fra NASAs Kennedy Space Center i Florida i USA i raketten Falcon 9, også kaldt 'The Dragon'.

