Mandag præsenterer regeringen nye restriktioner for at få kontrol med den accelererende coronasmitte inden juleaften.

B.T. erfarer, at et af tiltagene bliver, at alle elever fra 5. klasse og op skal sendes hjem i 38 kommuner, og det er et stort pres på både elever og forældre, fortæller formand for Skole og Forældre, Rasmus Edelberg.

Man kan nemlig ikke bare forvente, at børn på 11-12 år kan være alene hjemme, og det kræver, at en række forældre endnu engang må gå til deres arbejdsgivere og bede om at arbejde hjemme eller holde helt fri, hvis de ikke har mulighed for hjemmearbejde, forklarer Rasmus Edelberg.

»Det er grundlæggende vigtigt, at arbejdspladserne er fleksible, så de forældre, som kan arbejde hjemme og har brug for det, får mulighed for det,« siger han.

TIP OS! Bliver du og dine børn ramt af de nye restriktioner, så hører B.T. gerne fra dig. Skriv en mail til journalist Cordelia Weber på cweb@bt.dk

Det er dog langt fra en mulighed for alle, og da de fleste familier for længst har brugt afspadsering, ferie og flexdage, så er det vigtigt, at de forældre, som må holde fri uden løn for at passe deres børn, bliver kompenseret med barselsdagpenge efter den gældende ordning, pointerer Rasmus Edelberg.

Det andet aspekt ved en nedlukning er børnenes trivsel.

»Vi skal sikre, at børnene stadig har et socialt liv og tænke i, at de ligesom i foråret har nogle få faste venner, de ses med,« siger Rasmus Edelberg.

Han lægger også vægt på, at børnene ligesom i skolen skal have en hverdag med variation og bevægelse.

(ARKIV) Tusindvis af danske folkeskoleelever skal igen forberede sig på hjemmeundervisning. (Foto: CAITLIN OCHS/Ritzau Scanpix) Foto: CAITLIN OCHS Vis mere (ARKIV) Tusindvis af danske folkeskoleelever skal igen forberede sig på hjemmeundervisning. (Foto: CAITLIN OCHS/Ritzau Scanpix) Foto: CAITLIN OCHS

Konsekvensen er nemlig, at børnene kan blive stressede og ensomme, hvis de bliver isolerede og ikke er en del af et fællesskab.

Derfor opfordrer Rasmus Edelberg også til, at skolerne stadig faciliterer fællesskaber for de hjemsendte børn i form af møder på virtuelle møder, og at de er opmærksomme på at kontakte børn, som ikke deltager.

Han gør også opmærksom på, at en lille gruppe af børn i Danmark ikke har de elektroniske hjælpemidler, det kræves for at deltage i de virtuelle fællesskaber og her er det vigtigt, at skolerne støtter op og sørger for, at de børn ikke bliver ekskluderet.

»Coronaepidemien har på mange måder været et marathon. Vi har en vaccine i udsigt, og vi er på den måde tæt på målstregen, men ligesom ved et marathon er det ofte den sidste strækning, som er den hårdeste. Den skal vi i fællesskab igennem nu,« siger Rasmus Edelberg.

I marts lukkede skoler ned i hele landet, nu bliver en stor del af eleverne igen sendt hjem i 38 kommuner. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere I marts lukkede skoler ned i hele landet, nu bliver en stor del af eleverne igen sendt hjem i 38 kommuner. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Gennem hele coronaepidemien har mange forældre være særligt udfordrede på arbejdsmarkedet, fordi de har skullet passe hjemsendte børn samtidig med deres job.

»Det er en fælles udfordring, at vi hjælper familierne godt igennem det sidste stykke af krisen, så vi ikke risikerer fyringer og mistrivsel i familierne, men sikrer, at forældre kan beholde deres job og betale huslejen, samtidig med at de giver deres børn nogle gode betingelser for at trives.«