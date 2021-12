»Det er mit job at passe på ham. Jeg tænkte bare, at jeg skal finde mit barn. For han må være bange – og tanken 'hvad nu hvis' fyldte bare.«

Jane Hovgaard fra Aalborg var søndag udsat for det, hun selv kalder »enhver forælders mareridt«.

Hvad der skulle have været en hyggelig juleindkøbsdag i Salling – i selskab af kæresten Morten og deres to børn, Mille og Malthe – forvandlede sig til det stik modsatte.

For idet Jane, med sin datter på armen, var i gang med at betale ved desken, kom Morten tilbage og spurgte efter Malthe. Jane måtte være svar skyldig, og det satte gang i en større eftersøgning. Malthe var væk.

Jeg vil altid være evigt taknemmelig for deres hjælp. Jane Hovgaard

»Når jeg tænker tilbage, så stod tiden stille. Jeg tænkte, at han kunne ikke være langt væk. Men hvad nu hvis han var løbet ned til fjorden, gledet og falder i. Jeg tænkte egentlig ikke, at nogen havde taget ham.«

»Men hvor fanden var han? Jeg ledte i Salling, løb ud på gaden og kaldte, kaldte og kaldte. Jeg fik det bare værre, og katastrofetankerne blev bare ved. Hvad nu hvis jeg ikke så ham igen. Det kan man ikke lade være med at tænke over.«

Tilsyneladende kunne nærliggende borgere fornemme, at den var helt gal.

I hvert fald gik der ikke længe, før personalet og kunder i Salling, ældre folk, unge par med børn og unge drenge på cykler alle smed, hvad de havde i hænderne, og hjalp med at lede efter Malthe.

»Jeg har lyst til at sige, at over 100 hjalp til,« lyder det fra Jane.

Undervejs delte Jane sit telefonnummer med flere af de frivillige eftersøgere, mens hun selv fortsatte.

Hvad hun ikke vidste, da hun uddelte sit telefonnummer, var, at genforeningen med Malthe blot var få minutter væk.

»Det er enhver forælders mareridt. Det er en klub, man ikke har været lyst til at være en del af... Jeg tror, det er svært at forklare. Det er en ubetinget kærlighed og følelse af, at mit hjerte gik i stykker, da jeg ikke kunne finde ham. Det var bare voldsomt.«

Malthe, Jane og Mille. Foto: Privatfoto Vis mere Malthe, Jane og Mille. Foto: Privatfoto

Og heldigvis varede skrækken ikke ved.

Mens Jane selv ledte i Aalborgs gader, modtog hun et opkald fra et ungt par, der ligeså ledte efter treårige Malthe.

»Efter en halv time, fra han er stukket af, ringer de og siger, at en ældre dame stod med ham på Nørregade (500 meter fra Salling, red.). De var allerede på vej op mod Salling, og der blev vi genforenet.«

»De værste minutter forvandlede sig til de bedste. Jeg græd og græd i timerne efter – og Malthe begyndte at græde og sagde: 'Jeg er så glad for, du fandt mig, mor. Jeg var blevet væk'.«

Jane med sin søn, Malthe, om aftenen, efter han blev fundet. Foto: Privatfoto Vis mere Jane med sin søn, Malthe, om aftenen, efter han blev fundet. Foto: Privatfoto

»Det hele gik så stærkt, og jeg fik slet ikke takket eller snakket med alle dem, der ledte.«

Af den årsag gik Jane til tasterne om aftenen og skrev om hændelsen på sine sociale medier.

»De havde jo mit telefonnummer, men jeg havde ikke alle deres. At opleve den måde, folk bare stod sammen på og fuldstændig slog en ring om mig, havde jeg et enormt behov at takke for. Det er en taknemmelighed, jeg ikke har ord for.«

»Jeg synes lidt, vi glemmer at være taknemmelige i Danmark. Der er lidt en tendens til at skrive om, hvor frygteligt alting er. Men de her hjertevarme og medmenneskelige gerninger er så vigtige,« lyder det fra Jane Hovgaard.

Mille, Jane, Malhe og Morten. Foto: Privatfoto Vis mere Mille, Jane, Malhe og Morten. Foto: Privatfoto

Hun tilføjer:

»Derfor ville jeg bare sprede budskabet og slå fast, at jeg altid vil være evigt taknemmelig for deres hjælp.«

Familien vendte også tilbage til Salling, hvor flere kunder og medarbejdere fik hilst og talt med Malthe – og om det var ham, der var blevet væk.

»Han ville bare gerne lege fangeleg med sin far, og så blev han bare væk. Det virker til, at han bare udforskede verden.«

Salling i Aalborg har da også skrevet til Jane og familien, at der venter en lille ekstra julegave til Malthe.

»Det siger bare så meget. Jeg kommer i hvert fald ikke til at købe julegaver andre steder.«