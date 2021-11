Under valgkampen blev 19-årige Malte Jäger kendt i hele landet for sin valgplakat, hvor han poserede i bar mave med spændte muskler.

»Et stærkt valg,« lød teksten under billedet.

Siden er Malte Jäger blevet valgt ind i byrådet i Kerteminde Kommune, hvor han fik Nye Borgerliges ene mandat, selvom han stod nummer fire på listen. I alt fik han 185 personlige stemmer.

Dermed overhalede den 19-årige kandidat både Kristian Juul Nielsen og Martin Ludvigsen, som fik hver 54 stemmer, og spidskandidat Jan O. Pedersen, der trods en fortid som verdensmester i speedway måtte se sine 122 stemmer slået af Malte Jägers 185.

»Med den valgkamp han fik sat i gang, der vidste jeg godt, at det ville gå ham godt. Han fik god omtale og kom langt omkring. Jeg er ikke bitter,« siger Jan O. Pedersen.



Ærgrer du dig over, at du ikke smed trøjen?



»Ah, det gør jeg ikke. Jeg har ikke en 19-årig krop, der er veltrænet, så den går ikke mere. Det ville ikke have samme effekt - så skulle det da have været, fordi det fik smilene frem,« griner den tidligere speedwaykører fra Kerteminde.

På valgnatten sad Malte Jäger omgivet af mennesker, da det pludselig dukkede op på skærmen, at den 19-årige politiker havde fået flere personlige stemmer end Nye Borgerliges tre første kandidater på listen. Dermed var han valgt.

»De to minutter efter det var jeg ved at sprænge af lykke. Jeg var ovenud glad og virkelig tilfreds med mig selv,« siger Malte Jäger.

Ikke længe efter blev situationen dog helt vendt på hovedet. På trods af et blåt flertal i kommunen genvandt socialdemokraten Kasper E. Olesen borgmesterposten med støtte fra DFeren Terje Pedersen, som blev viceborgmester.

»Min første oplevelse i politik var jo dårlig,« siger Malte Jäger, der havde set frem til, at Klavs Norup Lauridsen fra Konservative skulle blive borgmester.

Derfor var svaret også et lodret nej, da S-borgmesteren for rullende kameraer spurgte, om Malte Jäger ville gå med i en bred politisk aftale.

»Det er dejligt – vildt – at stå med den beslutning at sige nej. Det kan godt være, at jeg er 19 år, men jeg er ikke til salg for poster,« siger Malte Jäger.

I stedet har han tænkt sig at indtage rollen som vagthund og holde øje med, hvordan borgernes penge bliver forvaltet.

»Det bliver nok et hårdt samarbejde. Men Konservative blev jo store, og dem har jeg mange gode relationer med. Og så glæder jeg mig til at få lov til at undersøge alt, jeg kan. Alt det frås og spild af borgernes penge,« siger Malte Jäger.

Selvom der i løbet af valgkampen har været meget fokus på valgplakaten med den bare overkrop, er Malte Jäger ikke i tvivl om, at han er valgt ind i byrådet på grund af sin politik.

»Det, at jeg kommer ind, hænger sammen med, at jeg har deltaget i så mange valgmøder og delt så mange flyers ud og talt med så mange borgere her i Kerteminde,« siger han.