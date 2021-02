Der ligger en hjerteformet perleplade i sneen. Der er skrevet små personlige beskeder. Der er lagt blomster. Og der står lys. Masser af lys.

I Malling mindes indbyggerne Freyja Egilsdottir Mogensen foran byens kirke.

Siden fredag middag er der blevet lagt hundredvis af små genstande, der skal sende en sidste hilsen til den 43-årige kvinde, der en uge tidligere blev dræbt og parteret i den lille by syd for Aarhus.

B.T. var forleden i Malling, hvor stemningen allerede var mærket af drabet.

Her havde flere allerede lagt blomster på trappestenen til den villa, hvor Freyja Egilsdottir Mogensen boede, ligesom der også var blevet tændt lys foran hoveddøren.

Nu er det samme altså sket uden for en mur ved Malling Kirke.

Freyja Egilsdottir Mogensens tidligere samlever, en 51-årig, har i et grundlovsforhør erkendt sig skyldig, og det bestialske drab har også sat sine spor blandt de personer, der er har været forbi kirken.

»Det har gjort stort indtryk på os, og vi har været nødt til at tale med børnene om, at der findes ondskab i verden. Vi har været nødt til at være konkrete, fordi der bliver snakket så meget om det i byen, og det at komme her er med til at bearbejde det,« siger Anita Hedegaard Malling eksempelvis til Lokalavisen Aarhus.

Ifølge Østjyllands Politis drabssigtelse blev Freyja Egilsdottir Mogensen dræbt fredag morgen eller formiddag i sidste uge. Hun blev sidst set dagen inden, da hun fik fri fra sit arbejde på Plejehjemmet Stenlundcentret i Odder.

Først tirsdag i denne uge blev hun meldt savnet af sin tidligere samlever.

Samme dag fandt politiet flere ligdele, som var forsøgt skjult i og omkring den 43-årige kvindes hus i Malling.

Freyja Egilsdottir Mogensen efterlader sig to mindreårige børn, en dreng og en pige.

