Vilhelm Hammershøis malerier er efterspurgte over hele kloden. Auktionshus håber at sprænge rekord fra 2017.

Den danske maler Vilhelm Hammershøi var helt sin egen, men har i dag en dedikeret international skare af tilhængere.

Han malede i sit kunstnerliv 140-150 interiør-billeder, og godt 60 af dem var fra Strandgade i København. På en del af værkerne i grå og brune toner sidder eller står hans kone, Ida, ofte med ryggen til.

Tirsdag den 26. november kommer endnu et af Hammershøis værker fra lejligheden ved Asiatisk Plads på auktion, "Interiør fra Strandgade 30". Her ses Ida ved vinduet med en bog i hånden, og på gulvet spiller lyset, der kommer ind udefra.

Billedet er malet i år 1900 og vurderet til 20-30 millioner kroner.

Auktionsfirmaet Bruun Rasmussen håber at slå den hidtidige rekord for Hammershøi-billeder. Den er på 36 millioner kroner (5,3 millioner dollar), da et andet Strandgade-interiør i 2017 blev solgt hos Sotheby's.

Hammershøis værker gik førhen til relativt beskedne priser, men har siden 1980'erne gennemgået "en eksorbitant prisudvikling", som Julie Voss, afdelingsleder hos Bruun Rasmussen, siger.

Maleriet blev i 1960 solgt på auktion hos Bruun Rasmussen for 9600 kroner.

Men hvad er det ved Hammershøi, der griber mennesker i ind- og udland?

- Det er en blanding af nordisk melankoli og poesi, en farveskala og et lys. Han er ligesom hævet over det regionale og nationale og appellerer også til mennesker i Europa, USA og Japan, siger Julie Voss.

Vurderingen indikerer, at køberen bliver udenlandsk?

- Det har vi nok en forventning om. Også fordi Hammershøi er repræsenteret på danske museer med gode værker fra Strandgade 30. Både Statens Museum for Kunst, Ordrupgaard og Davids Samling har malerier fra denne stue, som er noget af det ypperste af Hammershøi, siger Julie Voss.

Ifølge kunsthistoriker Bente Scavenius har Hammershøi haft markant betydning i dansk kunst.

- Han repræsenterer "det moderne gennembrud" - den generation af malere, der får deres gennembrud i 1880'erne - og som er utrolig væsentlig for kunsthistorien igennem det 20. århundrede.

Er det ikke trist, at dansk kulturarv forsvinder til udlandet?

- Det er fantastisk, at dansk kunst nu placeres på førende kunstmuseer, globalt set. Det har jeg ikke noget imod. Men jeg er selvfølgelig ked af, hvis det købes af en japaner, som lukker det ind i en bankboks, siger Bente Scavenius.

/ritzau/