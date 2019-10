Hun kalder sig ærlighedskriger, kropspositivist og feminist. Under hashtags som #jegmågodtværeher, #normalkrop og #tyk poster Malene Nelting Jepsen billeder af sig selv for at vise, at en tyk krop også er en god krop - og en smuk krop.

I mandags fik hun opereret sin mavesæk mindre, fordi hun gerne vil tabe sig. Hvordan kan det hænge sammen?

Ligesom Helene Thyrsted, som kæmper for retten til at optage lidt mere plads end de fleste, optræder Malene Nelting Jepsen i fællesskabet af kvinder, der på sociale medier vil ændre deres eget - og andres - syn på tykke mennesker.

Mere end 6.000 følger hende på Instagram, hvor hun under aliasset ‘Det’ fordi jeg er tyk’, blandt andet poster nøgenbilleder af sig selv. Selv følger hun mange andre kropsaktivister.

Som fotograf satte Malene Nelting Jepsen sig for at fotografere sin krop, for at undersøge om en tyk krop kan være smuk, lækker og sexet. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Som fotograf satte Malene Nelting Jepsen sig for at fotografere sin krop, for at undersøge om en tyk krop kan være smuk, lækker og sexet. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Seje kvinder på Instagram Malene Nelting Jepsen følger selv stærke kvinder på Instagram.

Hendes yndlingsprofiler, er ‘seje kvinder, der siger kloge ting’, som: Skandinavian Dreamgirl, Amanda Have.

Mica, Hende Den Intersektionelle Feminist.

Mentorchristina.

Ulrikke Falck, bedre kendt som Vilde fra den norske serie ‘Skam’.

»De mange skønne kvinder på Instagram har fået mig til at føle mig mere rigtig i min krop. Jeg synes, jeg ser godt ud, og jeg synes, jeg er lækker.«

Alligevel skrev hun i maj måned på Instagram:

»Lige nu sidder jeg og tænker på, hvor meget i verden jeg hellere vil se ud som mit før-billede. Hvor meget jeg ville give op for at komme til det. Det er virkelig meget. Latterligt meget, skræmmende meget…«

33-årige Malene Nelting Jepsen beskriver forholdet til sin egen krop som ‘overvejende positivt, men kompliceret’.

Vis dette opslag på Instagram Indsæt her alle de hårde, selvdestruktive, hadske og nedgørende tanker du kan finde på og gang dem med to; sådan har jeg det. Jeg har bestilt en tid hos lægen for at få en snak. Noget skal gøres, gøres snart, så ikke jeg falder helt fra hinanden. Jeg føler mig som både offer og gerningsperson i denne konstellation af tankemylder. Kender du godt det, hvor man laver tankeeksperimenter? Lige nu sidder jeg og tænker på hvor meget i verden, jeg hellere vil se ud, som mit før-billede. Hvor meget jeg ville give op for at komme til det. Det er virkelig meget. Latterligt meget, skræmmende meget. Hele tiden tænker jeg på hvordan jeg rationelt kan være SÅ klar over at 90% af alt det her pres jeg har omkring min vægt, kommer udfra pga kulturelle normer og samtidig have de følelser det fortæller mig at jeg kun er ‘rigtig’, hvis jeg taber mig.. Det er meget rodet for mig alt det her og alligevel ret klart. Jeg ved godt at der skal gøres noget og jeg arbejder på det #ærlighedskriger #fatshaming #jegmågodtværeher #beforeandafter #førogefter #tyk #søndag #ærlighed #vægt #selvdestruktiv Et opslag delt af Malene Nelting (hun/hende) (@det_fordi_jeg_er_tyk) den 5. Maj, 2019 kl. 1.38 PDT

For tre år siden gik hun på en streng kur og tabte sig 35 kg. Siden har hun langsomt, men sikkert taget det meste på igen. Derfor har hun besluttet at få en gastric sleeve operation, der skal hjælpe hende til et mere permanent vægttab.

Gastric Sleeve Under operationen fjernes ca 70 - 80 pct. af mavesækken.

Vægttabet opnåes ved at begrænse fødeindtagelsen og mindske sultfølelsen.

Nerverne til mavesækken og mavemunden bevares.

Vægttabet ved gastric sleeve er oftest mindre end ved en gastric bypass.

Operationen er ikke velegnet, hvis man har stor trang til søde sager.

Operationen laves som en kikkertoperation under fuld bedøvelse.

Kilde: Sydvestjysk Sygehus

Beslutningen har langt fra været let. Da B.T. talte med Malene Nelting Jepsen tre dage før den selvfinansierede operation, var hun stadig ikke 100 pct. sikker på, at hun ville gennemføre den.

Hun har prøvet både at være tyk og tynd - flere gange. Første gang hun tog på, var som 18-årig under en rejse til USA. Da hun senere flyttede hjemmefra, eskalerede vægten, da hun fik en depression og siden diagnosen borderline.

»I flere år havde jeg det dårligt og brugte mad som trøst.«

Da hun genfandt balancen psykisk, viste nålen på badevægten 115 kg. Fordelt på de 160 cm, hun rager op i vejret, placerede det hende i bmi-kategorien ‘svært overvægtig’.

Malene Nelting Jepsen Er 33 år.

Står i lære som fotograf.

Har en bachelorgrad fra cand negot studiet.

Bor i Odense.

Har instagramprofilen ‘Det’ fordi jeg er tyk’.

Det fik hende til at ‘gå i panik - og på streng kur’ og tabe sig på en ‘virkelig dårlig måde’.

»Jeg spiste intet, men trænede, som om jeg havde en pistol for panden.«

Under kuren oprettede hun sin profil på Instagram, hvor hun lagde før- og efterbilleder op.

»Men nisserne flytter med. Da jeg havde tabt mig, hang mine bryster, og huden på mine inderlår blev slap. Der var stadig noget, jeg var utilfreds med. Så min Instagram-profil ‘morphede’ sig over i at handle om, at jeg skal acceptere min krop, som den er.«

Mandag den 7. oktober fik Malene Nelting Jepsen lavet en gastric sleeve operation. Hun vil gerne tabe sig, men operationen har været en svær beslutning, for hun har sjældent følt sig bedre tilpas i sin krop end nu. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Mandag den 7. oktober fik Malene Nelting Jepsen lavet en gastric sleeve operation. Hun vil gerne tabe sig, men operationen har været en svær beslutning, for hun har sjældent følt sig bedre tilpas i sin krop end nu. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Hun begyndte at tage billeder af sig selv for at kunne se, at hendes krop er smuk, selvom den er større end bmi-beregningen anbefaler.

Missionen lykkedes - hun er blevet gladere for sin krop, og i dag passer hendes billeder på Instagram 'dårligt med at ville have en vægttabsoperation'.

Hun føler, at hun forråder de andre tykke kvinder.

Men som hun skriver: ‘Jeg ved godt, at mange prædiker ‘elsk dig selv no matter what’, men guess what (!); blind kærlighed har aldrig ført mig gode steder hen, og derfor hører udvikling til, i lige dele med kærlighed, i min kropspositivitet.'

Vis dette opslag på Instagram (TW: vægttabsoperation!) ‘Er du nu også sikker på at du er tyk nok at at få sådan gastric sleeve operation?’ ‘Tror du ikke bare at du skulle prøve med lidt motion og en kostplan?’ ‘Er sådan en operation ikke bare den lette løsning?’ ‘Får du den af det offentlige eller skal du slev betale?’ Mange spørgsmål er der, men de fleste af denne grusomme slags, drukner I jeres kærlige og opmuntrende beskeder når jeg deler om dette emne. Det her med om man er ‘tyk nok’ eller ej, er jeg virkelig sur over at nogen tænker! Så, altså man må kun tage en beslutning om at få hjælp til et vægttab hvis man er over en vis grænse? Og hvad så hvis man er over den (utrolig latterlige og iøvrigt) total fiktive grænse, er man så et dårligt menneske hvis ikke man har det ønske? Kropspositivtet er mange ting, for mange forskellige mennesker; for mig handler det om rummelighed og en balance mellem kærlighed/omsorg til mig selv og en sund portion forandring/udvikling. Jeg ved godt at mange prædiker ‘elsk dig selv, no matter what’, men guess what (!); blind kærlighed har aldrig ført mig gode steder hen og derfor hører udvikling til, i lige dele med kærlighed, i min kropspositivtet. Jeg elsker mig selv på virkelig mange punkter og jeg kan se masser af skønhed i mig selv, men som sagt før, så er en kæmpe del af dette projekt for mig forbundet med fysisk velvære, aktivitetsniveau, arbejdsindsats og energi i hverdagen. Ting jeg vægter virkelig højt. Jeg tager de her selvportrætter for at dokumentere min krop i alle dens afskygninger, og agter at blive ved fordi den proces gør mig godt og jeg bliver ved med at finde skønne vinkler på mig - både udenpå og indeni #ærlighedskriger #normalkrop #curvy #bopo #odense #københavn #glimmer #selfportrait #tattedup #skin #plants #erjegbloggernu Et opslag delt af Malene Nelting (hun/hende) (@det_fordi_jeg_er_tyk) den 24. Sep, 2019 kl. 11.26 PDT

Første gang hun tabte sig, var målet at passe bedre til samfundets idealbillede af en smuk kvinde. I dag handler operationen om, at hun vil være tilpas i sin krop. Det er følelsen af, at kroppen begrænser hende, der fylder mest.

»At jeg ikke kan tage nylonstrømper på uden at svede, at jeg ikke kan samle noget op fra gulvet uden at være i vejen for mig selv. Jeg kan lide at have energi om morgenen, når jeg vågner, og jeg kan lide at kunne intimbarbere mig uden at skulle løfte min mave.«

»Jeg skal ikke ned og veje 60 kg fordelt på mine 160 cm. Jeg har lyst til at være en størrelse 40, for jeg kan godt lide at have røv, lår og bryster.«

Det er vigtigt, at operationen 100 pct. er hendes eget valg.

33-årige Malene Nelting Jepsen har været både tyk og týnd. Tidligere syntes hun, at hun kun som tynd var attraktiv, men hun er nået frem til, at en tyk krop også kan være smuk. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere 33-årige Malene Nelting Jepsen har været både tyk og týnd. Tidligere syntes hun, at hun kun som tynd var attraktiv, men hun er nået frem til, at en tyk krop også kan være smuk. Foto: Sophia Juliane Lydolph

»Jeg gør det kun for min egen skyld. Jeg er ikke presset af nogen. Hverken af en kæreste, der synes, jeg er overvægtig, eller af et samfund, der synes, jeg skal se anderledes ud.«

På Instagram tager hun sine følgere med på selvudviklingsrejsen og et kig ind i de ‘mentale og følelsesmæssige sider af en vægttabsoperation’. Hun håber, at de vil forstå og acceptere hendes valg.

For uanset om hun er tyk eller tynd, vil hun stadig godt 'have lov at være her’.

»Jeg har retten til at bestemme, hvordan min krop skal være. Dét er kropspositivisme i min optik.«