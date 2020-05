Det hele begyndte i dagene op til påske. En medarbejder på plejehjemmet var testet positiv for coronavirus.

Kort efter havde en af de udsatte beboere fået symptomer, og det bredte sig hurtigt til endnu flere. Efter fire dage var otte blevet syge med den frygtede virus.

Har smitten først bredt sig, er den svær at stoppe, og for de ældre kan det være livsfarligt. Det vidste personalet på Plejecenter Skovvang i Slagelse - de kæmpede mod det værst tænkelige.

»Jeg stod midt i orkanens øje, da det var værst,« fortæller Malene Hansen.

Malene Hansen og de andre ansatte iklæder sig alle værnemidler, hver gang de går ind til en af de smittede beboere. Foto: Privatfoto Vis mere Malene Hansen og de andre ansatte iklæder sig alle værnemidler, hver gang de går ind til en af de smittede beboere. Foto: Privatfoto

Hun er daglig leder og sygeplejerske på plejehjemmet.

»Siden det begyndte, har jeg været i konstant alarmberedskab.«

Den seneste uge har B.T. i en række artikler beskrevet, hvordan coronavirus har ramt plejehjem flere steder i landet med konsekvenser for beboerne og deres pårørende.

Nogle af ældre er gået bort alene, mens andre i to måneder har kæmpet med afsavnet til deres nærmeste.

Vi har gjort alt, hvad vi kunne. Vi gør stadig alt det, vi kan. Tina Hammer, centerleder Plejecenter Skovvang

For Malene Hansen og hendes kollegaer på frontlinjen har de seneste uger også været langt fra normale. Arbejdstiderne har været længere og opgaverne mere udfordrende på grund af coronavirussen.

På stedets fem afdelinger bor i alt 48 borgere, hvor nogle er svært demente med adfærdsforstyrrelser. Omkring påske var hver sjette beboer testet positiv.

Forløbene har været vidt forskellige, men nogle følgevirkninger er gået igen hos de syge. Ét af de gennemgående har været, at de smittede mister deres appetit.

Og får de ældre ikke væske og ernæring, så forværrer det kun tilstanden.

På plejehjemmet rengører personalet konstant alle berøringsflader for at minimere smitterisikoen. Vis mere På plejehjemmet rengører personalet konstant alle berøringsflader for at minimere smitterisikoen.

»Det er hårdt at se beboerne blive syge med den her sygdom,« siger Malene Hansen.

»Den er så uforudsigelig, og man føler sig så magtesløs. Man kan ikke gøre noget.«

Flere gange har personalet kigget hinanden dybt i øjnene og talt om det værste scenarie. Alle har været nervøse, for de havde aldrig stået med noget lignende før.

På Plejecenter Skovvang begyndte de derfor at angribe problemet fra alle sider. Personale og beboere med symptomer blev testet, kontaktflader blev rengjort og maden portionsanrettet.

Personalet skal skifte værnemidler hver gang, de har været inde hos en beboer i isolation. Vis mere Personalet skal skifte værnemidler hver gang, de har været inde hos en beboer i isolation.

Alle værnemidler blev taget i brug, og de smittede beboere blev isoleret fra de raske. Det viste sig dog hurtigt ikke at være så nemt i praksis.

»Man kan ikke bare isolere en dement. De forstår ikke, at de skal blive på deres værelse,« forklarer Tina Hammer, der er centerleder på Plejecenter Skovvang.

De smittede beboere blev ved med at forlade deres værelser, og plejepersonalet kan ikke forhindre dem i at gøre det med magt eller ved at låse døren. De har heller ikke lyst til det.

Man indkaldte derfor ekstra mandskab, som også skulle hjælpe med at holde afstand mellem de ældre, men det var nemmere sagt end gjort.

På grund af den ændrede hverdag har mange af de demente beboere været mere kontaktsøgende.

»Beboerne finder stor tryghed i at være tæt sammen med personalet, og det er svært at kommunikere til dem, at vi skal holde afstand på grund af coronavirus,« forklarer Malene Hansen.

For at kontrollere situationen og smitten bedst muligt valgte Plejecenter Skovvang at isolere de raske på stuer for sig selv.

Alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som konstant blev opdateret, overholdt de, men alligevel spurgte personalet sig selv: Er det nok?

»Vi måtte tage en dag ad gangen og komme igennem det,« fortæller Malene Hansen.

Hun lægger ikke skjul på, at de seneste uger har været svære.

Malene har sovet med telefonen under hovedpuden, hvis nu hun skulle blive tilkaldt, og på arbejde er hun hver dag mødt ind til bekymringer fra både pårørende og ansatte. Samtidig så hun, hvordan nogle af de smittede beboere blev mere og mere syge af virussen.

»Jeg har haft samtaler med pårørende, hvor jeg måtte fortælle dem, at deres kære kan risikere at dø. At vi ikke vidste, hvilken vej det ville gå,« siger Malene Hansen.

Én af de otte smittede på Plejecenter Skovvang døde ugen efter påsken. Siden er endnu en død i den første uge af maj. Resten er i bedring eller helt raske.

Når de på plejehjemmet kigger tilbage på forløbet, så er kun én ting helt sikker.

»Vi har gjort alt, hvad vi kunne. Vi gør stadig alt det, vi kan,« siger Tina Hammer. »Det var noget helt ukendt, som ramte os så hurtigt.«

Siden 11. marts har pårørende ikke haft mulighed for at se deres nærmeste på plejehjemmet, medmindre de var terminale. I fredags åbnede Plejecenter Skovvang for første gang for, at de raske beboere kan få besøg i nogle pavilloner, som er placeret uden for husene.

Hvad kan du som pårørende gøre? Tal med andre om situationen. At dele sine bekymringer og tanker med andre kan være en lettelse.

Tag kontakt – telefonisk eller på mail – til personalet om, hvordan hverdagen går. Det kan være med til at give ro og minimere de bekymrende tanker.

Tal i telefon med sin pårørende. Måske kan personalet endda være behjælpeligt med at foretage videoopkald, så man også kan se hinanden.

Skriv et brev til sin pårørende. Skriv om gode oplevelser, I har haft, eller send et billede. Personalet kan hjælpe med at læse det, hvis personen med demens ikke selv kan læse det. KILDE: Alzheimerforeningen

Personalet kan mærke, at situationen igen lysner op, men eksperter har advaret om, at coronavirussen kan vende tilbage i en anden bølge senere på året. I det tilfælde er man på Plejecenter Skovvang nu klogere på sygdommen.

»Nu har vi kendskab til sygdommen, og hvordan den kan udvikle sig. Det giver mere tryghed,« siger Malene Hansen.

Centerleder Tina Hammer forklarer, at man vil reagere hurtigere på alle tilfælde, hvor beboerne ikke nødvendigvis udviser tydelige symptomer.

»Vi ved nu, at sygdommen kan vise sig på mange forskellige måder. Vi ville også slå ned på, at alle beboere skal kunne blive testet hurtigere,« siger hun.