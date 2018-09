Malene Staal Reinhardts mand sidder i fængsel, og når hun kommer for at besøge ham, sidder der af og til op til 20 unge piger i venteværelset, fortæller hun. Og de er ikke kommet bare for at drikke te med de indsatte:

»I Nyborg, Horsens og Vridsløselille har jeg aldrig ladet mine børn gå alene på toilettet ude i venteværelset, for når du kommer derud, ligger der glidecreme eller undertøj. Det er vanvittigt.«

Da hun mødte sin mand for ni år siden, kendte hun intet til hans kriminelle forhold. Hvis hun havde vidst det, havde hun aldrig indledt et forhold, men nu er det noget, hun må lære at acceptere - at hun og deres tre børn kun har en deltidsmand og -far.

»Det er en kamp hver evig eneste dag, fordi jeg står alene med det hele,« fortæller 41-årige Malene Staal Reinhardt, hvis mand er dømt for våbenbesiddelse.

Og netop fordi hun selv bærer den tunge byrde, det er at have en mand i fængsel, kan hun på ingen måde forstå de piger, der aktivt opsøger forhold med de indsatte.

»At du kan gå så meget på kompromis med din egen fremtid, forstår jeg ikke,« siger hun og fortæller, at det ofte er de samme typer piger, hun ser sidde og vente på at besøge de kriminelle.

Jo hårdere dom, jo mere prestige

»De står og lægger makeup, inden de skal ind, fordi det er det helt store. Og hvis han så er rocker eller bandemedlem, så har du virkelig skudt papegøjen,« siger Malene Staal Reinhardt.

Ifølge hende er der blandt disse piger en underforstået konkurrence om, hvem der kan score de farligste og mest kriminelle indsatte.

»De der fyre, der sidder inde, de får så meget fisse, så du tror, det er løgn. Jeg tror, de her piger tænker, at jo større psykopater de er, jo mere vold og narko de sidder inde for, jo mere hardcore og farlige er de - og kan derfor bedre beskytte pigerne,« siger hun og fortsætter:

»Jeg kan slet ikke forstå, at sådan en som Peter Madsen får tilbud. Men min mand sagde det til mig: Jo længere fængselsstraf og jo vildere dom de har fået, jo mere fisse får de.«

Når Malene Staal Reinhardt sidder i venteværelset til besøgsrummene, falder hun ofte i snak med de her piger.

Og hun undrer sig hver gang over, hvilke forudsætninger de har for at ende op der. Især fordi hun ved fra sin mand, hvordan nogle indsatte også kan finde på at udnytte pigerne.

»For år tilbage var der en pige, der spurgte, hvad jeg havde med ind til min mand. Så sagde jeg: 'Jeg har tøj med’. Så spurgte hun: 'Jamen, hvad har du gemt væk?’ Jeg havde ikke noget gemt væk. Det var første gang, hun skulle ind og møde en mand, og han havde nemlig bedt hende smugle noget med ind. Hun blev bare brugt som muldyr,« siger hun, men understreger dog, at det ikke er alle indsatte, der udnytter pigerne på den måde.

'Pigerne er sutteklude'

Hun fortæller, at pigerne lever i en form for illusion, hvor de allerede, første gang de skal se fyren, kalder ham ‘deres mand’ og skifter coverbillede på Facebook til et billede sammen med ham:

»Når han så kommer ud, skal den have fart på, han skal vise sig og i byen. Og så sidder pigerne derhjemme. Pigerne er sutteklude, mens fyrene sidder inde. Og de forstår det ikke.«

»Tænk, hvis de kæmpede lige så meget for at få en uddannelse eller et job, som de kæmper for at komme på besøg i et fængsel,« afslutter Malene Staal Reinhardt.