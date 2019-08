Da vagtlægen sendte Majbritt Madsens mand hjem med besked om at tage smertestillende, havde hun en underlig fornemmelse.

Hun troede ikke på, at de pludselige smerter, hendes mand havde fået i skulderen og brystet, skyldtes overanstrengelse, og Majbritt Madsen blev mere og mere bange i løbet af natten, hvor hendes mands smerter tog til.

Næste morgen ringede ægteparret til deres egen læge, der gerne ville se dem med det samme. Det er Majbritt Madsen, der har henvendt sig til B.T., for at fortælle parrets historie, fordi hun mener, det er vigtigt, der kommer fokus på, hvor galt det kan gå, når vagtlæger overser alvorlig sygdom.

Da parret kom ind i konsultationen, tilkaldte lægen som det første en ambulance med fuld udrykning, og hun gav Majbritt Madsens mand hjertemedicin, fortæller Majbritt Madsen til B.T.

Hun var ikke i tvivl om, at han havde en blodprop i hjertet på baggrund af de symptomer, han havde beskrevet over for lægesekretæren om morgenen i telefonen.

Og det undrede ifølge Majbritt Madsen lægen, at lægevagten ikke var kommet frem til samme konklusion aftenen før.

»Vores læge havde læst min mands journal, hvor hun kunne se, hvad han havde fortalt lægevagten. Lægevagten havde også lavet et kardiogram, og vi fik både af vores egen læge og på sygehuset at vide, at det tydeligt viste, der var noget helt galt.«

B.T. har tidligere kunnet fortælle, at der hvert år sker omkring 10 dødsfald, som kædes sammen med fejl eller hændelser hos lægevagten eller 1813. En gennemgang, B.T. har lavet af sager, hvor læger ved lægevagten eller 1813 har fået kritik for deres behandling, viser, at det især er blodpropper, der volder lægerne problemer.

Majbritt Madsen ønsker ikke, at andre skal igennem det samme som hende og hendes mand. Hun håber, deres historie kan være med til skabe opmærksomhed omkring, hvor alvorligt det kan være, når vagtlæger begår fejl

Majbritt Madsens mand blev kørt til hjerteafdelingen på Odense Universitetshospital med fuld udrykning.

Her lavede lægerne en røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer, og de kunne konstatere, at åren var lukket på grund af flere blodpropper.

»De fortalte os, at det var i sidste øjeblik, vi var kommet. Det var et spørgsmål om minutter,« fortæller Majbritt Madsen.

Det var i august for to år siden, at Majbritt Madsens mand var tæt på at miste livet, og forløbet sidder stadig i hende.

Tiden efter mandens blodprop har været svær for Majbritt Madsen, fordi hun var så tæt på at miste ham.

»Jeg kan ikke lade være med at være vred på den vagtlæge. Vi var minutter fra, at hans hjerte var stoppet, og jeg forstår ikke, hun ikke kunne se, hvor syg han var,« siger Majbritt Madsen, der er bekymret for, at det kan gå galt for andre, der måske ikke er heldige nok til at få hjælp i tide.

»Jeg håber ikke, der er nogen, som skal gå igennem det samme som os,« siger Majbritt Madsen, der håber, at opmærksomhed omkring sager som hendes mands betyder, at vagtlæger bliver bedre til at opdage og handle på blodpropper.

Hendes mand har i dag nedsat hjertefunktion og må tage fem forskellig slags medicin.