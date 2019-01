»At sidde med et brækket ben i så lang tid, jeg var jo ved at gå ud af mit gode skind.«

Majbritt Andersen brækkede 7. december 2018 sit ben, da hun gled på sin søsters terrasse. Hun var nødt til at komme en tur på skadestuen, og heldigvis ville hendes eksmand gerne køre hende.

Da 57-årige Majbritt Andersen ankom til skadestuen i Køge, bad en sygeplejerske hende sætte sig i venteværelset. Der måtte hun sidde i tre timer, før en læge havde tid til at undersøge hende.

»Jeg fik jo panodiler, men det havde været rart, hvis de var kommet ud og havde sagt: 'Det her tager lang tid',« siger hun, da B.T. talte med hende.

Majbritt Andersen er i dag bange for at blive syg, fordi der så lang ventetid på hospitalerne.

B.T. har i samarbejde med YouGov lavet en repræsentativ undersøgelse, hvor danskere, som er blevet behandlet på et eller flere hospitaler inden for de seneste 12 måneder, er blevet spurgt ind til deres oplevelser.

Her svarer hver fjerde, at de er 'meget utilfredse' eller 'utilfredse' med ventetiden på behandlingen.

Ventetiden blev for lang

Efter Majbritt Andersen var blevet undersøgt, blev hun sendt i røntgen og måtte igen vente på, at en læge fik set på billederne og havde tid til at behandle hende.

Sådan gik der cirka fem timer, før hun omkring kl 23 om aftenen, kunne tage hjem igen.

På et tidspunkt brød jeg sammen. Jeg sad og kiggede på mit ur hele tiden, og så går tiden jo meget langsomt. Majbritt Andersen

»Der var øjeblikke, hvor jeg overvejede, om vi ikke bare skulle køre hjem. Smerter og ventetid. Det blev lidt for meget for mig,« siger hun.

Men Majbritt Andersen blev.

Selvom hun godt forstod, at der var andre patienter, der havde værre skader end et brækket ben og derfor kom foran i køen, så var det hårdt at sidde med smerter og uvished så længe.

»På et tidspunkt brød jeg sammen. Jeg sad og kiggede på mit ur hele tiden, og så går tiden jo meget langsomt,« forklarer hun.

Men hun væbnede sig med tålmodighed, det bedste hun kunne. Uden for venteværelset kunne hun nemlig se både læger og sygeplejesker suse forbi. De havde meget travlt.

Oversygeplejerske genkender problem

B.T. har talt med ledende oversygeplejerske på akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Køge, Poul Mossin, der genkender problemet med lang ventetid.

»Vi er da belastet ind imellem med ventetid, når der kommer mange patienter på én gang. Det er jo fordi, der ikke er personale nok til at få alle patienterne hurtigt igennem,« forklarer han.

Poul Mossin fortæller, at de lige den dag, hvor Majbritt Andersen var på skadestuen, havde særligt travlt.

Hun ankom cirka klokken 14.00, og i tidsrummet 13.00-14.00 ankom der 20 patienter til afdelingen.

Der ansatte havde derfor meget travlt, da Majbritt Andersen trådte ind ad døren. Man skal altså være heldig at komme på en god dag, hvis man vil undgå alt for lang ventetid.

Hvorfor ikke vente derhjemme?

Det undrer dog Majbritt Andersen, at kvinden, der henviste hende til skadestuen, ikke fortalte, at der var lang ventetid, da hun ringede.

»De tre timer, jeg sad og ventede, kunne jeg jo sidde derhjemme. Der er ingen grund til, at man sidder og visner op i et venteværelse.«

Poul Mossin medgiver, at man faktisk også i nogle tilfælde advarer patienterne om lange ventetider, men man ved jo aldrig, om der pludselig kommer et stort ryk. Det gjorde der den dag i december.

»Vi gør mange gange det, at hvis der er travlt om eftermiddagen, og man har en skade, der kan vente til næste morgen, så tilbyder vi patienterne, at de kan vente med at komme ind til os morgenen efter,« siger han.

Kan lang ventetid have konsekvenser for patienten?

Selvom ventetiden til tider var tæt på ulidelig, så er det vigtigt for Majbritt Andersen at pointere, at hun ikke mener, at skylden kan placeres hos hospitalet.

Men hun er nervøs for, at lægernes manglende tid en dag vil få konsekvenser for hende og andre.

»Jeg er jo blevet bange for at komme til skade - hele systemet er så meget på røven,« siger hun.

Det mener Poul Mossin ikke burde være en bekymring.

»Selvfølgelig er det ubehageligt at sidde og vente, specielt når man ikke ved, hvor lang tid der går,« siger han og fortsætter:

»For eksempel kan vi ringe om kritisk travlhed til andre afdelinger, hvis vi er alt for pressede af hensyn til patientsikkerheden.«