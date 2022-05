I 14 timer har Maja Malycha vandret Tilst tynd på en brækket tå.

Omkring klokken otte i morges blev hendes lille hund angrebet af tre store hunde, inden den vristede sig fra og stak af.

»Vi havde gået en tur og var kun 10 meter fra vores lejlighed. Jeg havde slet ikke set dem komme løbende. Pludselig var de der og bed og angreb min hund. Vi forsøgte at stikke af,« fortæller en grædende Maja Malycha og fortsætter:

»Jeg skreg og skreg. Jeg kunne ikke tænke andet end, nu dræber de ham.«

Det lykkedes dem ikke at stikke af – i hvert fald ikke begge.

Efter Maja Malycha selv blev bidt i armen, tabte hun hunden Banchos snor, og han flygtede fra stedet.

»Der lå blod på asfalten, og det havde været så voldsomt. Jeg ved, han er kommet til skade,« fortæller Maja Malycha.

Siden da har hun ikke kunnet lave andet end at lede og græde. Hun kommer fra Polen, og hendes lille pelsede ven har fulgt hende hele vejen til Danmark og været hendes trygge base de sidste ni år.

»Jeg er skrækslagen. Jeg er så bange for, han ligger et sted og er såret. Jeg kan ikke stoppe med at græde, jeg har grædt og gået siden klokken otte i morges. Jeg havde aldrig troet, det her ville ske,« siger Maja Malycha.

Bancho er en blanding mellem en husky og en beagle.

Cirka klokken otte mandag aften, blev Bancho set i området omkring McDonals i Tilst – men det lykkedes ikke at fange ham.

Maja Malycha nægter dog at give op.

»Jeg stopper ikke med at lede. Jeg vil lede efter ham hele natten. Jeg kan ikke sove uden ham, vi har sovet sammen i ni år,« siger hun meget påvirket af situationen.

Hun mener, cirka 50 mennesker har hjulpet hende i eftersøgningen efter Bancho, og hun er dybt taknemmelig for den store hjælp.

»Jeg er så glad og taknemmelig for så mange fremmede mennesker, der hjælper mig. Jeg har gået rundt hele dagen og mødt folk, der siger, de holder øje og håber for mig,« fortæller hun.

Maja Malycha fortæller, det ikke er mere end nogle uger siden, en anden lille hund blev angrebet i området.

»Jeg forstår slet ikke, at sådan noget her kan ske,« siger hun, og uddyber:

»Jeg er blevet bange for at gå i området selv uden Bancho, hvis vi finder ham.

Savnet til Bancho er stort, og hun bevarer håbet for at finde ham i god behold.

»Jeg vil gøre alt for ham. Jeg har aflyst en tid på hospitalet i dag. Han er med mig altid, jeg går aldrig nogen steder uden ham,« siger hun.