»Gider du godt lige holde kæft og sætte dig ned.«

35-årige Maja Albrechtsen måtte rystet stoppe en mand i bussen forleden dag i bussen, da han ud af det blå kastede en masse racistiske gloser af sted mod en medpassager.

Kort før sidder Maja i bussen – nummer 2A i det centrale Aarhus – da en kvinde af afrikansk afstamning stiger på og sætter sig ved siden af hende.

Her sidder de ganske stilfærdigt og nyder deres bustur, indtil en tydeligt beruset mand kommer ind i bussen.

Manden, der i modsætning til de to kvinder desuden ikke bærer mundbind, sætter sig over for dem.

Her når han kun at sidde i et kort tidsrum, før han pludselig tager kontakt til den sorte kvinde ved siden af Maja.

»You look like monkey,« råber han nærmest til kvinden, der sidder lige over for ham.

Maja fryser, men vælger ikke at bryde ind, da hun af princip vil give kvinden chancen for selv at sige fra i sådan en situation.

Og det prøver hun også med et »stop«.

»Look at her. She looks like monkey! Can you dance, monkey?« bliver den berusede mand dog ved.

Der sidder mange medpassagerer i bussen, også tæt på de to kvinder, men på trods af den høje volumen er der ingen, der bryder ind.

Manden når at slynge endnu en racisme-salve af sted mod den sagesløse kvinde, før Maja sætter foden ned.

»Jeg sætter hånden ud som et stoptegn og siger 'gider du godt lige holde kæft og sætte dig ned' til manden. Og først dér er der en anden mand i bussen, der tager kontakt,« fortæller Maja Albrechtsen til B.T.

Kort efter stopper buschaufføren tilmed bussen og bevæger sig ned til kvinderne for sammen med den anden mand at høre, hvad den sorte kvinde er blevet udsat for.

Og så er der kontant afregning: Den berusede mand bliver smidt ud af bussen, og kvinden ved siden af Maja vender hovedet og siger:

»Tak.«

Men tilbage sad Maja ikke med nogen god fornemmelse i kroppen.

Tværtimod.

»Jeg synes, det var rystende, at ingen reagerede. Vi er to kvinder, der sidder foran en beruset og konfronterende mand, og så er det mig, der må tage kvinden i forsvar, selv om der er mange personer i bussen, der har hørt det hele,« siger hun og fortsætter:

»Det her er jo et tegn på hverdagsracisme, og i sådan et tilfælde må vi altså bryde ind og hjælpe.«