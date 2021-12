For en gruppe børn er nedtællingen til juleaften forlænget med fire dage.

Fælles for børnene er, at de kommer fra socialt udsatte familier, og fælles for dem er også, at de sammen deltager i Blå Kors' julelejr for 10 til 14-årige på Tommerup Efterskole.

Julelejren er en af Blå Kors i alt tre julelejre og varer fra 27. til 30. december. Dagene skal kompensere for noget af det, der kan være glippet på hjemmefronten.

»Vi forsøger at skabe et frirum, hvor de nyder nuet. Vi forsøger at skabe så meget glæde og så mange smil, at det kan få dem til at glemme, hvis der er noget, de har brug for at glemme,« siger Maja Cecilie Holtemann Quottrup, der er lejrchef for julelejren i Tommerup.

Det betyder også, at programmet for dagene er sovset ind i julehygge og nytårsfest. Om eftermiddagen, når børnene kommer, står den på gåtur, risengrød og bål og julesangen. Dagen efter er de inviteret til julefrokost, inden de skal spise julemiddag, gå om juletræet og spille pakkespil om aftenen.

Nytår skal fejres på tredjedagen, hvor der skal laves skrives nytårsforsæt og klinkes glas med børnechampagne.

For Maja Cecilie Holtemann Quottrup handler julelejren om at give børnene noget at se frem til og fortælle om, når de kommer tilbage i skole på den anden side af nytår.

»Det er børn og unge, som har brug for et pusterum og som ikke har fede oplevelser mellem jul og nytår, som de kan dele med deres klassekammerater, når de kommer tilbage i skolen. Det er det, vi gerne vil give dem,« siger hun.

I fem år har hun været frivillig til Blå Kors' sommerlejre, men kun for anden gang er hun med til julelejren, som allerede har vist sig at være et populært tilbud. De 21 pladser på lejren er booket for længst, og der er allerede et par stykker på venteliste. Flere af børnene er gengangere fra sommerlejrene.

»Der er virkelig et stort behov, jeg tror sagtens, at vi kunne have fyldt ti pladser mere,« siger lejrchefen.

Fordi julelejren skal være et frirum for udsatte børn, hvoraf nogle har misbrug eller fattigdom tæt inde på livet, er det en tommelfingerregel ikke at spørge ind til det, der foregår derhjemme.

»Vi spørger aldrig. Hvis børnene selv åbner op for noget, vurderer vi, om vi skal snakke med dem om det i plenum eller tale om det senere,« siger Maja Cecilie Holtemann Quottrup.

Målet med julelejren er at give børnene en god oplevelse, hvor de samtidig får nogle sociale kompetencer, de kan bruge resten af året. Uden at opdrage dem vel at mærke.

»Vi kan ikke redde dem så at sige. Men jeg synes også, jeg oplever en udvikling fra år til år, når man ser dem på sommerlejren. Selvfølgelig fordi de bliver ældre, men også fordi de bliver mere modne og får mod på flere ting,« siger Maja Cecilie Holtemann Quottrup.

Udover julelejren i Tommerup afholder Blå Kors julelejr for unge i Hillerød og for børn i Silkeborg.