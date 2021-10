Som 17-årig tog Maja Ana Maria Michelsen til et helt almindeligt tjek hos sin læge.

Men efter besøget ændrede hendes liv sig for altid.

Hun blev nemlig diagnosticeret med den kroniske sygdom type 2-diabetes. Og det er en sygdom, som hun nu skal leve med resten af livet. Men hun oplever, at folk ikke tror på hende, når hun fortæller, at hun har diabetes.

For det er jo kun overvægtige mennesker, som kan rammes af den sygdom. Eller hvad?

»Folk har en bestemt opfattelse af, hvordan man skal se ud, hvis man har type 2-diabetes, og hvis man er ung, så kan det ikke passe, at man har den sygdom. Men det har jeg altså,« siger Maja Ana Maria Michelsen i et interview udført af Odense Universitetshospital.

Hun oplever desuden, at der følger en masse fordomme med, om at hun så må have været overvægtig på et tidspunkt. Men det har hun bare ikke.

»Jeg vælger at tro på, at det er mangel på viden, når folk kommer med deres fordomme, så derfor er det nogen gange bare nemmere ikke at fortælle det,« siger Maja Ana Maria Michelsen.

Og hun er ikke den eneste med type 2-diabetes, som bliver mødt med mange fordomme. Det oplever flere af de diabetespatienter, som kommer på Steno Diabetes Center i Odense. Og mange mennesker med type 2-diabetes vælger derfor at skjule sygdommen for omverden af frygt for at blive mødt med stigmatiserende fordomme

Men når Maja Ana Maria Michelsen så vælger at stå frem og fortælle, at hun altså lider af diabetes, så møder hun heldigvis ikke kun fordomme.

Andre unge med type 2-diabetes har kontaktet hende og sat pris på, at hun har sat et ansigt på sygdommen, som bryder med folks fordomme.

Og Maja Ana Maria Michelsen håber, at man i fremtiden ikke vil møde hinanden med fordomme, men i stedet med nysgerrighed.

»Jeg håber, at vi en dag når dertil, at når jeg siger, jeg har type 2-diabetes, så starter de med at være mere nysgerrige fremfor at være dømmende,« siger hun.

Det er i dag ti år siden, at Maja Ana Maria Michelsen fik konstateret type 2-diabetes, og i dag er hun uddannet sociolog og lever et helt almindeligt liv ligesom alle andre.