Et covid-19-testcenter er selvfølgelig en fornuftig idé.

Men et stærkt besøgt testcenter – fra tidlig morgen til sen aften – midt i et villakvarter med parcelhuse og haver lige op til centret, er »mildt sagt en meget dårlig idé«.

Ordene kommer fra 36-årige Maja Iversen, der sammen med sin familie er blevet naboer til et testcenter.

Det betyder larm og udstødningsos fra biler, metalplader, som buldrer højt, evig snakken og en konstant strøm af mennesker og køretøjer dagen lang – fra klokken 6.30 til 22 – alle ugens syv dage. Og nu har Maja fået nok.

Maja og hendes datter i deres indkørsel, taget fra haven ved den låge, de har sat op. Foto: Privat

Derfor stod hun frem i den lokale avis, Sjællandske Medier, og nu på B.T.

Vejen, hvor Maja bor og testcenteret ligger, hedder Grimstrupvej. Ifølge Maja er det en ganske lille vej, og når alle dem, der skal testes, bliver stoppet af informerende vagter, så dannes der lynhurtigt kø.

»Jeg har flere gange oplevet, at jeg har måttet vente 20 minutter for at kunne køre ind i min egen indkørsel, fordi der er kø til testcenteret,« fortæller Maja, hvis hus i øjeblikket er omringet fra tre sider.

»Der er indkørsel og testcenter på den ene side af vores hus. Personaleparkering på den anden, og cyklister, gående, samt biler i rabatten på den tredje.«

Udsigten fra familien have - og datteren Annabella på 10 år. Foto: Privat

Maja vil gå så langt at sige, at hun og familien oplever, at det er krænkende for privatlivet, at Grimstrupvej er blevet forvandlet til en gennemkørselslejr for folk med mundbind, der skal testes.

»Vi kan ikke gå ude i vores have uden at kunne høre rigtig mange mennesker snakke, og de kan også høre, hvad vi taler om. Sidste år byggede vi en dejlig terrasse, og vi har ikke lyst til at opholde os på den. Vi overvejer sågar at aflyse en sommerfest, som vi holder hvert år,« fortæller Maja.

Derfor hun og naboerne flere gange kontaktet Næstved Kommune angående etableringen af parkeringspladsen til testcentret og beskrevet de gener, som familien oplever.

Ifølge Maja har hun endnu ikke hørt noget.

Ved indkørslen til testcentret - taget fra familiens terrasse.

Næstved Kommune skriver til B.T, at det er Region Sjælland, der skriver testcentret på Grimstrupvej. Kommunen og Regionen har dog løbende dialog:

»Vi har løbende dialog med Region Sjælland om en anden placering. De har kigget på en tidligere folkeskole. Men den mener regionen ikke er kan bruges. Vi kan som kommune ikke gøre så meget. Men tænker at aktiviteten på testcenteret formentlig vil falde, efterhånden som man får vaccineret flere og flere, og de derved har Corona pas,« skriver Carsten Rasmussen, borgmester i Næstved Kommune til B.T.

Hanne Schjønning, funktionschef i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland, siger i et skriftligt svar til B.T., at det er »meget beklageligt, hvis naboer oplever gener fra trafikken«.

»I spidsbelastningsperioder, som ved genåbningen, så stiger presset på testcentrene, og det kan nogle gange føre til overbelastning af adgangsvejene. I det konkrete tilfælde i Næstved, så vil Region Sjælland meget gerne i dialog med naboerne for at se, hvordan vi bedst muligt kan afhjælpe de gener, de oplever.«

Der er umiddelbart ingen planer om at flytte testcentret, da det spiller en vigtig rolle i indsatsen mod covid-19.

»Stedet er valgt i samarbejde med kommunen, beredskab og politi for at sikre at stedet lever op til kravene til både faciliteter, adgangsforhold og nærhed. Det har desuden ikke været muligt at finde en anden placering i Næstved. Men jeg kan forsikre naboerne om, at vi ikke bliver længere end det er absolut nødvendigt.«