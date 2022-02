Maj-britt Klostergaard Andersen følte sig lokket i en fælde, da hun for 14 dage siden var ved at betale en regning på sin netbank.

Pludselig blev hun nemlig bedt om at oprette sig på det nye MitID, hvis hun altså ønskede at få betalingen gennemført.

De færreste drømmer om rudekuverter ind ad brevsprækken, så Maj-britt hentede straks MitID-appen, gik oprettelsestrinnene igennem og fik så betalt.

Men så gik noget op for hende.

»Jeg havde på forhånd aftalt med mig selv, at jeg ikke skulle have noget at gøre med MitID efter at have læst om det, så jeg følte mig lokket i en fælde, da jeg pludselig havde oprettet mig. Det er jeg rigtig, rigtig ked af,« fortæller Maj-britt Klostergaard Andersen.

Maj-britts argumenter og modstand mod MitID vender vi tilbage til, for først skal vi se nærmere på Facebook-gruppen Fælles front imod MitID.

Her slår Maj-britt nemlig sine folder, og det samme gør mere end 5.000 andre danskere, der mener, at NemID's arvetager, MitID, er noget, som Fanden har skabt.

Scroller man ned gennem gruppens mange opslag, bliver man hurtigt klar over, at de mange medlemmers største frygt handler om statens overvågningsmuligheder og beføjelser i forbindelse med MitID.

En frygt, som Maj-britt Klostergaard Andersen uddyber.

»Der står jo i bekendtgørelsen, at de har muligheder for at lukke dig ned, hvis de vil, og det gør mig ærlig talt bekymret. Det minder mig om noget, jeg har hørt om fra Kina,« siger Maj-britt Klostergaard Andersen.

Og den nervøsitet er hun ikke alene med. I gruppen kan man læse om mange, der igen og igen nævner et socialt pointsystem, som man ser det i Kina, når de skal argumentere mod MitID.

»Jeg er bange. Er det starten på et pointsystem som i Kina? Nu er jeg eksempelvis ikke vaccineret, så vil det betyde, at det rammer mig negativt i et pointsystem, eller at de så lukker mit MitID ned eksempelvis? Det kan være det næste, og hvad er det for en fremtid?« siger hun.

Men hvad får dig til at tro, at de danske myndigheder har en interesse i at skabe kinesiske tilstande her? Hvor stammer den frygt fra?

»Jeg spørger bare: Hvordan kan man stole på en statsminister, der har løjet flere gange om mink? Og en sundhedsminister, der siger, at vaccinerne er godkendt, når de ikke er? Jeg stoler ikke på dem, og fra første færd er jeg blevet presset til at tage vaccinen. Det er ganske forfærdeligt.«

Selvom MitID og coronakrisen som udgangspunkt er to vidt forskellige ting, er der adskillige opslag på Facebook-gruppen, hvor argumenterne er bygget op omkring vacciner, restriktioner og generel kritik af regeringens coronahåndtering.

Og Maj-britt indrømmer gerne, at hendes MitID-skepsis kan kobles til corona og vacciner.

»Jeg stolede heller ikke på politikerne før corona, men det er blevet værre nu. Der er for mange ting, der ikke giver mening. Hvorfor giver man også den samme vaccine til en på 50 kilo som til en på 150 kilo? Og hvorfor reklamerer man så meget for MitID, når man ikke gjorde et for NemID? Det er propaganda det hele,« siger Maj-britt.

B.T. har rettet henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen, der står bag MitID, og her afviser man uden tøven de påstande, som både Maj-britt og mange andre medlemmer i Facebook-gruppen er kommet med.

»Digitaliseringsstyrelsen kan fuldstændigt afvise, at MitID er begyndelsen på nogen form for socialt pointsystem, ligesom MitID ikke har nogen sammenhæng til hverken vacciner eller coronapasset. Der er hverken krav om vaccination eller gyldigt coronapas for at få MitID. MitID bruges i den sammenhæng kun til at tilgå coronapasset, men indeholder i sig selv ikke nogen informationer om, hvorvidt borgeren er vaccineret,« lyder det i et skriftligt svar fra styrelsen.

I svaret understreger Digitaliseringsstyrelsen derudover også, at den frygtede paragraf i MitID-bekendtgørelsen også findes i den gamle bekendtgørelse om NemID, og at man desuden også havde en grundig, landsdækkende kommunikationsindsats, dengang man introducerede NemID til befolkningen.

Selvom Digitaliseringsstyrelsen afviser kritikken, mener en af landets førende online sikkerhedseksperter i form af Peter Kruse fra CSIS Security Group, at der i forhold til den sikkerhedsmæssige opbygning af MitID kan rettes en kraftig kritik.