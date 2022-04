En flyrejse fra København til Prag udviklede sig i 2020 på ærgerlig vis.

Passageren Maj-Britt Zimlicki skulle til Tjekkiet med SAS, men turen blev slet ikke til noget, da covid-19 hærgede.

To år efter mangler Maj-Britt Zimlicki stadig tilbagebetaling for den manglende flytur. Og det skaber stor frustration.

»Det er da irriterende og uretfærdigt. Altså man giver da ikke penge til noget uden at få noget for det,« siger hun.

Efter aflysningen så det ellers ud til, at Maj-Britt Zimlicki ville få de godt 1000 kroner tilbage, som flybilletten havde kostet. For hun blev tilbudt en voucher af flyselskabet, som svarede til prisen på billetten. Og den voucher ville efter et år kunne blive ombyttet til penge.

Men det skete altså ikke, da Maj-Britt Zimlicki et år efter forsøgte at bytte voucheren til penge.

Heller ikke selvom Maj-Britt Zimlicki modtog en mail i november 2021, om at pengene vil rulle ind på hendes konto inden for fem dage.

»Pengene er der stadig ikke, så jeg venter pænt endnu,« siger hun.

Mens Maj-Britt Zimlicki har ventet, har hun så småt opgivet håbet, om at hun får pengene at se igen.

»Jeg tvivler på, at jeg får pengene igen. Der er ikke sket noget i de sidste par måneder, så nej. Det tror jeg nok ikke lige sker.«

»Jeg regner ikke med, at SAS bliver rige af de 1000 kroner, men jeg tænker, at der må være andre i samme situation,« siger hun.

Og der er bestemt andre i samme situation. Det oplyser virksomheden Flyhjælp, som hjælper rejsende med at få kompensation for aflyste flyrejser.

Data fra Flyhjælp viser, at de selv har fået 1237 danske sager siden covid-19's udbrud, hvor 3160 passagerer mangler at få refunderet et samlet beløb på omtrent 6,5 millioner kroner.

Derfor er Maj-Britt Zimlicki langt fra den eneste flyrejsende, som mangler tilbagebetaling, fortæller Frederik Hedegaard, som er marketing- og pressechef for Flyhjælp.

»Det er desværre meget normalt, at flyselskaber er bagud med tilbagebetalinger.«

»En stor del af vores produkt er at hjælpe kunder med at få tilbagebetaling for aflyste fly. Det er i bund og grund skræmmende, at det er nødvendigt,« siger Frederik Hedegaard.

Da flyselskaberne er bagud med tilbagebetalingerne, har Frederik Hedegaard en klar opfordring til Maj-Britt Zimlicki og andre personer, som står og mangler deres penge.

»Det man kan gøre, er at presse på eller vente. Og hvis man mister troen på det, kan man oprette en sag hos firmaer som os.«

»Man kan presse på ved kontinuerligt at sende mails og minde dem om, at man ikke er en af dem, som bare ignorerer det her problem, og at man vil have pengene tilbage,« siger han.

Hvad tror du, at der sker, hvis man ikke presser på?

»Så tror jeg, at der er en god chance for, at det bliver glemt. Anbefalingen vil klart være at presse på.«

SAS's pressechef i Danmark, Alexandra Lindgren Kaoukji, svarer over for B.T., at hvis man mener, at man mangler at få tilbagebetalt sine penge fra en aflyst SAS-tur, skal man tage kontakt til SAS.

»Det var et problem under coronapandemien, men vi er ved at være helt i mål med tilbagebetalinger nu. Er der nogen, der ikke har fået sine penge, kan det eksempelvis skyldes en teknisk fejl,« siger hun.