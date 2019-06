Videochattjenesten Ome TV er ekstremt populær blandt danske børn og unge.

Her kan man videochatte med tilfældige personer, og hvis børnene er rigtig heldige, toner deres idol fra YouTube frem på iPhone- eller computerskærmen.

Men der gemmer sig også en mere uønsket gruppe på chattjenesten.

En gruppe af voksne mænd, der sidder med erigeret penis og masturberer, når de bliver matchet op med unge piger og drenge på Ome TV.

Men det bliver ikke bare ved masturbationen. De udnytter også muligheden til at skrive med pigerne.

»Jeg blev kontaktet af min ni-årige datters venindes mor, der spurgte, om jeg vidste, at de havde siddet og set på sådan noget. Det var ældre mænd, der havde masturberet foran dem, og de havde endda skrevet med dem. Jeg gik helt kold,« fortæller Maj-Britt Kallenbach.

Maj-Britt Kallenbachs datter havde siddet med flere veninder på sin skole på Amager i København, da de havde besluttet sig for at gå på Ome TV, som både kan tilgås som hjemmeside eller gennem en app på telefonen.

Videochattjenesten er nemlig populær blandt de unge.

Går du på YouTube og søger på 'Ome TV', kan du hurtigt konstatere, hvordan et utal af de største danske YouTubere laver videoer, hvor de sætter sig til at overraske deres fans gennem tjenesten.

Drømmen om pludselig at se sit YouTube-idol forvandles dog hurtigt til synet af en mand, som ingen 9-årige piger eller drenge bør udsættes for.

»Det er så klamt, for mændene havde jo skrevet med min datter og veninderne, der rent faktisk synes, at de havde været søde. Mændene ved jo, hvad de laver, så man bliver som forælder så bange for, hvad der kan ske,« siger Maj-Britt Kallenbach.

B.T. har i forbindelse med denne artikel installeret Ome TV på en iPhone for at undersøge, hvor ofte man ville støde på mænd med forkerte hensigter på chattjenesten.

Konkret fungerer Ome TV på den måde, at du vælger et brugernavn og din alder. Du skal som minimum være 18 år, men der er reelt intet til hindring for, at du som 9-årig oplyser, at du er 18 eller 30 år.

Herefter trykker du på 'start', hvorefter dit skærmbillede deler sig i to. På den ene side vises dit kamera, mens du bliver forbundet med en tilfældig bruger, som du kan se på den anden side.

Hvis du ikke ønsker at tale med vedkommende, 'bladrer' du bare videre, og så bliver du forbundet med en ny. Og sådan kan du fortsætte.

B.T. filmede op i redaktionens loft, mens vi lod os forbinde med 30 forskellige brugere.

Størstedelen af dem var unge piger og drenge, der grinede, sang eller ville tale, men blandt de 30 var der også fire tilfælde, hvor kameraet var rettet direkte ned på en erigeret penis.

I fire tilfælde var mændene nøgne. I ét tilfælde, som du kan se herunder, havde manden sin penis i hånden under en t-shirt.

Her et screenshot fra da B.T. kort testede tjenesten. Manden til højre sidder med sin penis i hånden under sin t-shirt. Klinkerne til højre er B.T.s kamera. Vis mere Her et screenshot fra da B.T. kort testede tjenesten. Manden til højre sidder med sin penis i hånden under sin t-shirt. Klinkerne til højre er B.T.s kamera.

B.T. ville gerne konfrontere mændene med deres gøren og laden på Ome TV, men tre af gangene afbrød de hurtigt forbindelsen, da de så redaktionens loft, mens de to sidste mænd valgte at 'bladre' videre, da B.T.-journalisten viste sit ansigt.

Hjemme på Amager var Maj-Britt Kallenbach rystet, da hun fik beskeden om, at hendes datter var blevet præsenteret for sådan et syn.

»Jeg kneb sgu en tåre, må jeg indrømme, så det var godt, at hun sov, da jeg fik det at vide. Men i morges fik jeg sagt roligt til hende, at der ikke er fornuftige voksne mennesker, der skriver med små piger, selvom det virker sådan,« siger hun.

Ifølge Maj-Britt Kallenbach anmeldte en af venindernes forældre mændene til politiet.

B.T. har dog kontaktet Københavns Politi, der oplyser, at de ikke vil bekræfte, hvorvidt der er indgivet en eller flere anmeldelser.

Børns Vilkår: Det er fleres ansvar Hos Børns Vilkår er man meget opmærksomme på Ome TV og den seksuelle brug af videochattjenesten. Problemet er ifølge interesseorganisationen blandt andet, at tjenesten appellerer for meget til børn. »Det ligner desværre noget for børn rent visuelt med smilies og tegninger, og det er det jo ikke, så det burde man lave om på,« oplyser Sanne Lind, der er børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår. Hun mener, at der er et fælles ansvar hos skolerne og forældrene. »Men ellers er det et fælles ansvar hos forældrene og skolerne. Forældrene skal tale med deres børn og gøre klart, at der rent faktisk er voksne derude, der er ude på at snyde børn til at gøre noget, de ikke har lyst til. Og hos skolen skal der være mere gennemsigtighed og bedre rammer. Man skal være med på, hvor børnene er på nettet?.«

