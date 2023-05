15-årige Maise Nordskov havde en sjov og glad sidste skoledag den 17. maj.

Og det troede hun også, at resten af eleverne på Asnæs Skole på Sjælland havde haft.

Lige ind til hun i denne uge læste en lang række hårde kommentarer fra voksne i et Facebookopslag fra Vibeke Lotus Lund Hoffmann, der er mor til en dreng i 4. klasse på samme skole.

For ham endte sidste skoledag som et mareridt.

Drengen blev sprøjtet med barberskum i øjnene, så han måtte fire timer på skadestuen.

Drengen blev sprøjtet med barberskum i øjnene, så han måtte fire timer på skadestuen.

»Der var desværre barberskum med i vandkampen, og flere af eleverne holdt de mindre elever nede og tvang barberskum i deres øjne og deres mund. Da min søn ville væk fra dem, gav de ham endnu en omgang med barberskum,« forklarede Vibeke Lotus Lund Hoffmann til B.T.

Maise Nordskov er ked af, hvad der skete for drengen. Men hun er også ked af den tone, som er i flere af de 1800 kommentarer til opslaget fra moren, der samlet er delt hele 9.500 gange.

'Det ærgrer mig, at ALLE 9. klasserne bliver verbalt slagtet i kommentarsporet på opslaget angående episoden. Jeg må ærligt indrømme, at kommentarsporet på opslaget, gør mig både rigtig trist, men også rigtig sur,' skriver hun i et opråb på Facebook.

Blandt andet er der kommentarer om kollektiv afstraffelse til eksamen, at forældrene har fejlet opdragelsen og at det er ærgerligt, at retten til at slå børn er blevet afskaffet.

'Jeg synes, at I VOKSNE mennesker, der sidder og kommenterer sådanne ting på nettet bør tænke gevaldigt over, hvad i er med til at videregive til de børn, der har læst med i kommentarsporet,' skriver Majse Nordskov.

Til B.T. slår Maise Nordskov fast, at det ikke er en generel kritik af voksnes sprogbrug.

»Det er ikke, fordi jeg vil sige noget generelt om voksne menneskers sprog eller kritik af moren og sønnen, der har har oplevet af få barberskum i ansigtet. Det er kommentarfeltet, der har ramt os,« siger hun og tilføjer:

»Mange på min årgang føler sig ramt, og føler sig beskyldt for noget, de ikke har været en del af. Men selvfølgelig er episoden ikke okay, og jeg håber, at drengen har det godt efter omstændighederne.«

Vibeke Lotus Lund Hoffmann har ikke noget at sige til Majse Nordskov kritik af kommentarerne til hendes opslag.

»Jeg har ikke flere kommentarer. Jeg og min søn mener bare, at det er en vigtig forældreopgave at få snakket med vores unge om, hvad konsekvenserne af deres handlinger kan være,« siger hun, og oplyser, at hun har meldt hændelsen på skolen til Midt-og Vestsjællands Politi.

Det er ikke kun på Asnæs Skole, hvor eleverne er gået alt for langt på sidste skoledag.

I sidste uge kom det frem, at der var fundet glasskår, knappenåle og kattemad i karameller fra sidste skoledag.

Og på Sankt Annæ Gymnasium i København har ledelsen endda fundet tegnestifter i otte karameller, som er blevet delt ud.

Direktør for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, mener, at skoler så tidligt som muligt skal inddrage elever i regler og adfærd til 9. klasseelever på sidste skoledag.

»Hvis man har en ordentlig inddragelse om det, reducerer man risikoen for, at nogen går over gevind, for så forbryder de sig mod deres egne regler,« sagde han i sidste uge til Ritzau.