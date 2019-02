Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Mail modsiger Støjbergs forklaring om ulovlig asylinstruks

Ifølge dagbladet Information sår en hidtil hemmeligholdt mailudveksling nu alvorligt tvivl om rigtigheden af Inger Støjbergs forklaring i sagen om en ulovlig instruks om, at asylpar skulle adskilles.

Brasilien idømmer Lula 13 år i ny korruptionssag

Ekspræsident i Brasilien Luiz Inacio 'Lula' da Silva er onsdag blevet idømt 13 års fængsel for korruption. Han er blevet fundet skyldig i at have tildelt kontrakter med det statsdrevne olieselskab Petrobras til to virksomheder, der renoverede hans bolig.

Naturvenner og landbruget går sammen om klima- og naturudspil

Med et milliardbeløb i startkapital fra staten vil man kunne få sat gang i jordfordeling i landbruget til gavn for både landbruget, naturen, klimaet og miljøet. Det er den ene del af et fælles udspil fra Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening, skriver Politiken.

Myndigheder har bjærget et lig fra forsvundne Salas fly

Et lig er 'succesfuldt bjærget' fra resterne af det fly, der for godt to uger siden styrtede ned med fodboldspilleren Emiliano Sala og en pilot om bord. Det bekræfter efterforskere fra den britiske flyhavarikommission, Air Accidents Investigation Branch (AAIB), sent onsdag aften ifølge Sky News.

Ny lov om cybersikkerhed kritiseres for at være udemokratisk

Forsvarsministeriets forslag til en lovændring om Center for Cybersikkerheds (CFCS) beføjelser går alt, alt for langt. Det mener Dansk Industri, Dansk Erhverv, Finans Danmark, IT-Branchen og den samlede telebranche, skriver Berlingske.

Bios vil have trecifret millionerstatning fra Falck

Hollandske Bios er på vej med et trecifret millionkrav mod Falck, efter at Falck har droppet at anke mod en afgørelse fra Konkurrencerådet. Bios kan dokumentere, at den danske forretning ville have været profitabel, hvis ikke det havde været for Falck, oplyser topchef i Bios, der forventer fuld kompensation. Det skriver Børsen.

Anklager om racisme og overgreb ryster Virginias toppolitikere

Den amerikanske delstat Virginia befinder sig i en politisk krise, der tilsyneladende bare bliver større og større dag for dag. Både statens guvernør og justitsminister er anklaget for at posere på racistiske billeder, mens viceguvernøren er anklaget for seksuelt overgreb.

Forskere bag krigsudredning fraråder ny Irak-kommission

En kommissionsundersøgelse af krigen i Irak vil ikke - ud over placeringen af et juridisk ansvar og en stillingtagen til krigens lovlighed - bringe noget nyt med sig. Det vurderer både forskningsleder og lektor bag krigsudredningen. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

