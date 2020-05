Mens fitnesscentre, badelande, svømmehaller, forlystelsesparker, teatre, biografer, akvarier og højskoler er med i spillet om at blive åbnet ved onsdagens forhandlinger, ser det værre ud for diskoteker og spillesteder.

Sådan lyder oplægget fra Mette Frederiksen i en mail, der er sendt fra Statsministeriet til partilederne.

Mailen, som B.T. er i besiddelse af, forklarer, hvad statsminister Mette Frederiksen foreslår, at Statens Serum Institut skal regne på op til onsdagens politiske forhandlinger.

Altså beregninger på, hvilken effekt det har for spredningen af corona i Danmark at åbne for eksempel fitnesscentre.

Beregningerne fra Statens Serum Institut (SSI) er det centrale omdrejningspunkt for, hvad politikerne beslutter at genåbne.

Ved tidligere forhandlinger har det været praksis, at man har åbnet det, som der i forvejen har været beregninger på fra SSI ​– for eksempel daginstitutioner, skoler og efterskoler.

Hvis man ikke kommer med i puljen af de emner, som Mette Frederiksen sætter instituttet til at regne på, er man altså virkelig dårligt stillet.

Derfor ser det sort ud for diskoteker, spillesteder og barer, hvor Mette Frederiksen i stedet for egentlige beregninger foreslår at få lavet kvalitative vurderinger fra instituttets ekspertgruppe.

'Pga. de veletablerede problematikker omkring superspredning på diskoteker, spillesteder og i nattelivet vil vi dog foreslå, at den del ikke indgår. I stedet kan sundhedsmyndighederne komme med en kvalitativ vurdering heraf,' står der i mailen.

Derimod kan en stor del af det danske samfund glæde sig over at være med i spillet om, hvad der kan åbnes.

For Mette Frederiksen foreslår at ønske beregninger på:

1. Kultur og aktiviteter

Fx museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier

Udendørs forlystelsesparker

Øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv.

Sommeraktiviteter for børn og unge

2. De dele af den offentlige sektor, der er særligt udsat for ”sagspukler”.

3. Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse​.

4. Voksenuddannelse målrettet ledige (fx AMU) og sprogcentre.

5. Højskoler mv.

6. Indendørs idræts- og foreningsliv (fx aftenskoler)

7. Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser

8. Fuld åbning af DR og TV2

9. Alle øvrige uddannelser.

10. Yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv. (fx fitnesscentre, badelande, legelande, svømmehaller).

Læs hele mailen fra Mette Her kan du læse hele mailen, der er sendt fra Statsministeriet til partilederne. Den er sendt fra Mette Frederiksens sekretær: Kære alle Tak for jeres mails. Vi vil foreslå, at SSI laver beregninger til en mulig udvidelse af fase 2 med elementerne fra både fase 3 og 4 – dvs. i udgangspunktet alt, som ikke allerede er åbnet. Pga. de veletablerede problematikker omkring superspredning på diskoteker, spillesteder og i nattelivet vil vi dog foreslå, at den del ikke indgår. I stedet kan sundhedsmyndighederne komme med en kvalitativ vurdering heraf. Som det er fremgået af tidligere rapporter, kan ekspertgruppen ved SSI ikke lave beregninger vedrørende forbuddet mod arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende. Her foreslår vi en fornyet kvalitativ vurdering. Vedrørende den midlertidige grænsekontrol med indrejseforbud vil regeringen, jf. "Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning" melde ud herom senest 1. juni. Bilaget med restriktioner vil hurtigst muligt blive fremsendt i en opdateret version. Såfremt partierne har forslag til andre elementer, der bør indgå – eller ikke bør indgå i beregningerne – modtages disse meget gerne i løbet af i morgen fredag og senest kl 16. Med henvisning til "Aftale om en plan for genåbning af Danmark" foreslås følgende således beregnet: o Kultur og aktiviteter § Fx museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier § Udendørs forlystelsesparker § Øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv. § Sommeraktiviteter for børn og unge o Offentlig sektor der er særligt udsat for "sagspukler" o Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter der kræver tilstedeværelse o Voksenuddannelse målrettet ledige (fx AMU) og sprogcentre o Højskoler mv. o Indendørs idræts- og foreningsliv (fx aftenskoler) På baggrund af sektorpartnerskab vurderes, hvilke aktiviteter der kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt. o Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser o Fuld åbning af DR og TV2 o Alle øvrige uddannelser o Yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv. (fx fitnesscentre, badelande, legelande, svømmehaller) Venlig hilsen

Ovenstående liste er altså emner, der potentielt kan åbnes som led i en udvidelse af fase 2 af genåbningen af Danmark.

Det bliver besluttet ved den kommende onsdags politiske forhandlinger.

Mette Frederiksen har indkaldt til forhandlingerne, fordi hun mener, at coronaepidemien er så meget under kontrol, at fase 2 kan udvides.

Angående spørgsmålet om at åbne grænserne skriver Mette Frederiksen, at regeringen vil give en udmelding senest 1. juni.

Men det er alt for sent for Morten Østergaard (R), der ønsker grænserne åbnet hurtigst muligt.

Derfor mener han, at beregningerne fra SSI skal laves med den forudsætning, at grænserne er åbnet, forklarer den politiske leder for Radikale Venstre:

»Jeg har skrevet til statsministeren, at jeg forudsætter, at de beregninger vi får, har som udgangspunkt, at grænserne er åbne. For så er vi på den sikre side,« siger Morten Østergaard og tilføjer:

»Det ville være bedst, hvis vi åbnede grænserne inden onsdag, så vi var fri for at tænke mere på det.«

Morten Østergaard (R) vil have som grundlag for beregningerne, at grænserne åbnes.

To professorer forklarede fredag til B.T., at det ikke har nogen særlig effekt på coronasmitten at åbne grænserne.

Det skyldes, at virussens udbredelse er nogenlunde det samme i vores nabolande, som i Danmark.

Også Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, ønsker hurtigst muligt at åbne grænsen til Tyskland, så der kan komme gang i turismen.