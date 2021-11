Da minkskandalen rasede i november 2020, opstod der en kamp om at definere sandheden om forløbet.

Det kom lørdag frem i Minkkommissionen, hvor en centralt placeret afdelingschef rettede en hård kritik af regeringens redegørelse om den manglende lovhjemmel til aflive alle mink.

Et af redegørelsens afsnit er ifølge afdelingschef Tejs Binderup decideret forkert. Desuden har den store mangler, forklarede han.

Fælles for begge kritikpunkter er, at det handler om manglen på lovhjemmel.

Tejs Binderup, afdelingschef i det daværende Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM), har under hele sagen jævnligt skrevet sit eget referat af forløbet.

Han har også sørget for skriftligt at dele sin viden med andre, og her kommer statsminister Mette Frederiksen ind i billedet.

For særligt en mail forfattet af Tejs Binderup fra 21. november 2020 vækker opsigt.

Den er skrevet tre dage efter, at MFVM offentliggjorde regeringens redegørelse om minkskandalen 18. november.

Statsminister Mette Frederiksen (S) under møde i Folketingssalen, tirsdag 13. april 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) under møde i Folketingssalen, tirsdag 13. april 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han mener, at det er forkert, når der i redegørelsen står, at en lang række ministerier 3. november 2020 ikke havde drøftet spørgsmålet om hjemmel til at udvide indsatsen med at aflive mink til hele landet.

‘På det tidspunkt er Justitsministeriet helt med på, at vi ikke mener, at der er hjemmel til at slå alle dyr ned, og det er noget jeg har drøftet med min kollega derovre flere gange,’ skriver han i mailen.

Tejs Binderup forklarede lørdag, at han gjorde forfatteren til redegørelsen, daværende retschef i MFVM Paolo Perotti, opmærksom på ovenstående – før redegørelsen blev offentliggjort.

Så kommer vi til hans andet kritikpunkt.

For i et bilag til det afgørende møde i Koordinationsudvalget 3. november – hvor beslutningen om at aflive alle mink blev truffet – står der, at der ikke er hjemmel til at tvangslukke minkerhvervet.

Det bilag blev han af Justitsministeriet bedt om at fremsende til brug for mødet, fremgår det af mailen.

Og så nævnes Mette Frederiksen.

For statsministeren havde ifølge Binderup på et andet møde i Koordinationsudvalget 20. november antydet, at MFVM havde 'listet bilaget' med på det afgørende møde 3. november 2020.

Statsminister Mette Frederiksen og justitsminister Nick Hækkerup holder pressemøde, hvor der besvares spørgsmål rejst i relation til smser i minksagen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen og justitsminister Nick Hækkerup holder pressemøde, hvor der besvares spørgsmål rejst i relation til smser i minksagen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han skrev i mailen:

‘Det er altså ikke MFVM – som antydet af stm’eren (Statsministeren, red.) på KU i går – der har listet et bilag ind i KU-sagen.’

Under afhøringen lørdag forklarede han desuden, at bilaget med advarslen om mangel på lovhjemmel er udeladt af regeringens redegørelse.

»Hvis man ser på redegørelsens beskrivelse af hjemmel, så nævnes det slet ikke, at den manglende hjemmel problematiseres i de bilag, der var med i sagen til KU-mødet,« sagde Tejs Binderup.

Også dette havde han påpeget overfor forfatteren, Paolo Perotti.

»Det mener man ikke er relevant for sagen – clearet med Justitsministeriet,« var svaret fra Paolo Perotti ifølge Tejs Binderup.

Ifølge Tejs Binderup var sætningen om mangel på lovhjemmel til at tvangslukke erhvervet vigtig, fordi der ikke er forskel på det og at aflive alle mink.

»Vores faglige vurdering var, at hvis man slår alle dyr ned, så lukker branchen,« forklarede han lørdag.

Se mailen fra Tejs Binderup Fra Tejs Binderup

Til Sarah Børner

Emne: VS: Nyeste udgave af Ø-sag

Dato: 21. november 2020 12:27:51

Vedhæftede filer: Forelæggelse Ø-format-sag om mulighederne for at genindsætte mink i 2021



Kære Sarah



Blot til orientering og til historieskrivningen. Jeg kan se af redegørelsen, at det fremgår, at hjemmelsproblemerne slet ikke har været drøftet d. 3 om eftermiddagen. Da vi får besked på at lave en hurtig sag til KU om aftenen sender jeg dog vedlagte til JM, hvor hjemmelsspørgsmålet fremgår uden den mindre indgribende løsning, mens det fsva. den mere indgribende løsning blot fremgår, at det skal beskrives nærmere.



På det tidspunkt er JM helt med på, at vi ikke mener, at der er hjemmel til at slå alle dyr ned, og det er noget jeg har drøftet med min kollega derovre flere gange.



Det var aftalen med JM, at vores ØU-bilag skulle blive til KU-sagen, men JM vendte så senere tilbage og bad om, at det blev til et bilag til KU-sagen, hvilket vi så fremsendte det som.



Det er altså ikke MFVM – som antydet af stm’eren på KU i går – der har listet et bilag ind i KU-sagen.



Grundlæggende mener jeg altså ikke det er korrekt, når Paolo P. og JM i redegørelsen skriver, at:



I løbet af den 3. november er en række ministerier involveret i udarbejdelsen af materialet til mødet i Koordinationsudvalget samme aften, herunder Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet. Der ses ikke i den forbindelse at have været drøftelser af spørgsmålet om hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet.



Vh Tejs

Og senere sagde han:

»Hvis man lukker noget, så gør man noget aktivt og slår dyrene ned. Så når jeg læser ordet tvangslukke, så dækker det over at slå alle dyrene ned.«

Derfor var det Tejs Binderups opfattelse, at regeringen var advaret om, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink.

Af samme grund undrede han sig over, at der kort før regeringsmødet 3. november blev slettet en sætning, som Tejs Binderup havde skrevet ind i coveret til mødet.

Coveret er det første dokument, som politikerne læser.

‘En total nedslagtning inklusive af alle avlsdyr, vurderes at være fatal for branchen,’ havde Tejs Binderup skrevet.

»Jeg forstår slet ikke, hvorfor man ikke vil have stående, at en total nedslagtning vil være fatal for branchen,« sagde Tejs Binderup lørdag.

Adspurgt om ændringerne i coveret kan være lavet andre steder end i Justitsministeriet eller Statsministeriet, svarede Tejs Binderup:

»Nej, ikke mig bekendt. Men jeg kan ikke svare med sikkerhed på det.«

Det får vi forhåbentlig svar på, når afhøringerne i Minkkommissionen fortsætter.