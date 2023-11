Sagen om operationen i Henriette Haahr Christensens hjerte, hvor et stykke udstyr knækkede, tager en ny drejning.

B.T. kan nu afsløre, at lægen på grund af travlhed ikke forsøgte at fjerne det knækkede stykke plastik under selve operationen.

Det oplyser den læge på Odense Universitetshospital (OUH), der var kirurg under operationen, i et svar til producenten bag udstyret, der knækkede.

I mailen, B.T. har fået aktindsigt i, stiller producenten det her spørgsmål til lægen:

Her ses Henriette Haahr Christensen ligge i sygeseng, efter plastikken var bortopereret fra hjertet. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere Her ses Henriette Haahr Christensen ligge i sygeseng, efter plastikken var bortopereret fra hjertet. Foto: Thomas Nørmark Krog

'Beskriv venligst ethvert forsøg, der er gjort for at hente den løsnede spids af Opticross-kateteret (navnet på udstyret red.).'

Lægen svarer så følgende:

'Der blev ikke gjort forsøg. Det skete om aftenen i vagttiden, på grund af andre akutte patienter var det ikke muligt at gøre det med det samme. Patienten blev tilbudt at gøre et forsøg på at hente Opticross-kateteret dagen efter, men hun nægtede'.

Hele mailen med svaret, der i øvrigt er på engelsk, og B.T. har oversat, kan ses i bunden af artiklen.

Henriette Haahr Christensen er målløs over svaret fra lægen.

»Jeg er jo tæt på mundlam over det her. Lægen indrømmer, at det under operationen bliver opdaget, at udstyret knækker, men der er ikke tid til at forsøge at fjerne det, mens operationen var i gang,« siger hun.

Hun oplyser, at det er korrekt, at lægen dagen efter operationen tilbød, at udstyret kunne opereres væk.

»Kirurgen kom hen og sagde til mig, at der var knækket et lille stykke af deres redskab. Så spurgte jeg, hvad der sker, hvis man lader den ligge, og så svarede hun, at den bare vil forkapsle sig, og det var 50/50, om de kunne få den ud,« siger hun og tilføjer:

Henriettes hårde tid 2. august 2022: Henriette Haahr Christensen får lavet en ballonudvidelse af en blodåre ved hjertet på Odense Universitetshospital efter en blodprop. Efter operationen får hun at vide, at en spids er knækket af udstyret. Der er enighed om at lade det blive, da det er usikkert, om det sidder fast, og hun ikke ønsker en ny operation. 3. mars 2023: Hun er begyndt at få kramper i hjertet, og derfor bliver der lavet en scanning af hendes hjerte, hvor det knækkede udstyr er. Det viser sig, at være cirka ti centimeter plastik, oplyser hun. 19 april 2023: I en mail til producenten af det knækkede kateter skriver kirurgen bag operationen, at hun ikke forsøgte at fjerne det under operationen, da der var andre akutte patienter. 20. april 2023: På Odense Universitetshospital får hun lavet en dobbelt bypassoperation, hvor plastikken fjernes. Hun får en pacemaker sat fast ved hjertet. 27. april 2023: Henriette Haahr Christensen er blevet overflyttet til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, hvor pacemakeren bliver fjernet. Herefter udskrives hun. 26. september 2023: Patienterstatningen slår fast, at der er sket et 'materielt svigt' under operationen i august året før, og hun får 12.540 kroner i erstatning for svie og smerte. Men da ifølge loven er en egenbetaling på 8.305 kroner, ender den reelle erstatning på 4.235 kroner.

»Jeg var helt forvirret, fortumlet og alene i sygesengen, så jeg sagde, at det lille stykke plastik skulle da bare være der, for jeg ville ikke have, at der skulle rodes mere i mig.«

Direktøren for Danske Patienter, Morten Freil, kalder det for utrygt, når patienter ikke kan regne med, at ødelagt operationsudstyr bliver fjernet under operationen.

»Når man er i gang med en operation, og noget går galt, så skal man gøre alt for at få det sikret, mens operationen er i gang,« siger han og tilføjer:

»Det kan være lægen har ret i, at hendes ressourcer var mere påkrævet et andet sted, men det er da utrygt, at vi står i en situation, hvor vi ikke kan forvente, at få fjernet ødelagt operationsudstyr under operationen.«

I den konkrete sag tilbød lægen at lave en ny operation dagen efter, som patienten ikke ønskede.

Morten Freil slår fast, at det er hårdt med nye operationer, uanset om det er dagen efter eller flere dage efter.

»Det at få en operation i sundhedsvæsenet er virkeligt, virkeligt alvorligt. Det er indgribende i ens liv, det skaber utryghed og det at skulle opereres igen er meget alvorligt, uanset om det er dagen efter eller en måned efter,« siger han.

På OUH beklager cheflæge Helle Laustrup det forløb Henriette Haahr Christensen har været igennem.

Her ses Odense Universitetshospital (OUH) ude fra. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Odense Universitetshospital (OUH) ude fra. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Henriette Haahr Christensen har desværre ikke oplevet det gode forløb og den positive patientoplevelse, som vi altid stræber efter på hjerteafdelingen. Det er jeg oprigtig ked af, og det vil jeg gerne beklage,« siger hun.

Den lægefaglige direktør på OUH, Bjarne Dahler-Eriksen, har også set på sagen.

Han slår fast, at Patienterstatningen, der endte med at give Henriette Haahr Christensen erstatning, har konkluderet, at lægen har handlet 'inden for erfaren specialiststandard, om end det anvendte kateter under proceduren knækkede og måtte efterlades i åren'.

Han erkender dog, at der godt kunne være en anderledes formulering i mailsvaret fra den ansvarlige læge.

»Rent sprogligt har Henriette ud fra det, du refererer, ret i, at det i korrespondancen med producenten ville have været mere rigtigt at skrive, at Henriette takkede nej. Vi har på OUH flere undervisningsforløb, som har til formål at sikre bedre og mere præcis patientkommunikation,« skriver han.

Morten Freil kan ikke sige, om det er fagligt korrekt, at andre patienter var mere behandlingskrævende i situationen. Men han mener, at oplysningerne fra lægen er med til at vise, hvor presset sundhedsvæsenet er.

»Det vidner om, at vi har et ekstremt presset sundhedsvæsen, når læge midt i operation ikke har tid til at fjerne ødelagt operationsudstyr, fordi der er andre akutte patienter,« siger direktøren for Danske Patienter.

Bjarne Dahler-Eriksen vil ikke forholde sig til, hvor stort presset er på hospitaler. Han slår dog fast, at der må tages beslutninger udfra, hvem der har mest behov for behandling.

»Det er gængs praktik på landets akutafdelinger løbende at triagere patienter efter, hvem der har mest akut behov for behandling, og hvem det er lægefagligt forsvarligt at udskyde,« skriver han.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) er også forholdt mailsvaret fra lægen.

»Jeg kan ikke gå ind i den konkrete sag, men generelt går jeg selvfølgelig ud fra, at hvis man på en sygehusafdeling bliver bekendt med, at man har påført en patient en skade, så griber man ind hurtigst muligt,« siger hun.