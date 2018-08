Den tidligere model og nuværende radiovært på NOVA Mai-Britt Vingsøe fortæller nu om sin mors nyresygdom i håbet om at få flere til at tage stilling til organdonation.

»På et tidspunkt havde hun det så dårligt, at jeg sagde til hende, at hun måtte få den ene af mine to raske nyrer. Men min mor var bange for, at sygdommen kunne være arvelig, så jeg selv ville komme til at mangle en nyre i fremtiden,« siger Mai-Britt Vingsøe.

På grund af moderens frygt kom datteren aldrig i spil som donor. I stedet måtte hun væbne sig med tålmodighed på ventelisten til en ny nyre.

Mai-Britt Vingsøe er netop blevet ambassadør for Patientforeningen ’Organdonation – ja tak!’, der hjælper mennesker med organsvigt. Der er nemlig hårdt brug for donorer i Danmark.

Synes du, det er vigtigt at tage stilling til organdonation?

Således døde 32 patienter, før de fik et nyt organ i 2017, mens 448 patienter aktivt stod på venteliste ved udgangen af 2017.

Radioværtens mor havde ellers, før hun blev nyresyg, været en aktiv kvinde, der ofte brugte tid sammen med sine børnebørn. Men dialysen, der er en metode til at fjerne affaldsstoffer og overflødig væske fra blodet, når nyrerne svigter, gjorde hende frygtelig afkræftet.

»Hun var lige ved at stille træskoene. Det var ikke noget liv at sidde hver anden dag tre en halv time i dialyse. Hun havde ikke meget livskvalitet tilbage og kunne slet ikke overskue at se sine børnebørn længere,« husker Mai-Britt Vingsøe.

Moderen var dog heldig – for ni år siden kom opkaldet, som de fleste organsyge håber på kommer: Der var kommet en nyre til hende.

Fakta FAKTA: SÅDAN BLIVER DU DONOR: Du kan tage stilling til organdonation på tre forskellige måder i Danmark. Alle er lige juridisk gyldige. 22 pct. af befolkningen har registreret sig som organdonor. I Donorregistret, som du tilmelder dig via: www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Bliv-donor/Organdonor På donorkort, som du selv skal bære på dig Mundtligt til dine pårørende

»Det var med meget blandede følelser, at vi modtog beskeden, for det betød jo, at et andet menneske havde mistet livet. Men at det menneske havde taget stilling til organdonation, reddede min mors liv,« siger hun.

Nyren har fungeret lige siden, og radioværtens mor har ’fået livet tilbage’.

Tiden fra dengang har fået Mai-Britt Vingsøe til at tage stilling til organdonation.

»Jeg har valgt, de må tage det hele. For jeg har ikke brug for det længere. Jeg er af den overbevisning, at hvis du vil ha’, så må du også give,« siger hun.