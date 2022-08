Lyt til artiklen

For 17-årige Magnus Storch har det været op ad bakke, når det kommer til at skaffe en læreplads som tømrer. Men tirsdag fik han nok og tog en utraditionel metode i brug.

Tidligt om morgenen klokken 06.45 stillede han sig op til offentlig skue i Aalborg.

Med sig havde et hjemmelavet skilt med et tydeligt budskab: Jeg søger læreplads som tømrer.

»Siden juni har jeg skrevet omkring 40 ansøgninger og fået afslag på dem alle sammen. Blandt andet, fordi der ikke har været plads, eller de har dem, de skal bruge.«

»Forleden var jeg så oppe med min moster, hvor vi snakkede om at lave et skilt. Og så tænkte jeg bare 'lad os se, hvad der sker'.«

Og siden er det gået stærkt. Magnus har fået omkring ti henvendelser fordelt på både Nordjylland, Sønderjylland og København-området.

Det betyder, at han skal til samtale torsdag, fredag og mandag.

»Det er helt vildt. Det havde jeg ikke regnet med. Måske et par henvendelser, men ellers tænkte jeg, at folk var ligeglade.«

»Men på dagen var der en masse, der vinkede og sendte thumbs up. Folk har også spurgt, om de måtte tage et billede og dele, fordi de synes, det var en fed idé.«

Magnus Storch har god grund til at ville finde en læreplads hurtigst muligt. I juni afsluttede han grundforløbet på Tech College, og næste punkt på uddannelsesprogrammet er, at han skal have en læreplads.

Men han oplever, det er svært at finde en plads.

»Vi var 17 i min klasse, og der var vel seks-syv, som ikke fandt en plads. Så jeg stillede mig ikke kun op for min skyld. Det er ret stort problem, og det ønskede jeg også at vise.«

»Min uddannelse ville gå i stå, og jeg ville blive senere færdig. Det har jeg ikke lyst til. Jeg vil gerne arbejde.«

Fagbladet 3F skrev i februar, at der generelt er mangel på lærepladser. Antallet af tømrerelever matcher ikke antallet af lærepladser, og i stedet ender mange i skolepraktik.

Magnus Storch kan – udover at se frem til flere samtaler – også juble på sine kammeraters vegne.

Nogle af de henvendelser, han fik, men som ikke var et match – blandt andet på grund af placeringen – har han sendt videre.

»Et af stederne søgte en over 18, som jeg sendte videre til min kammerat. Han har fået den nu,« lyder det fra en glad Magnus Storch.

Hvis alt går efter planen, forventer Magnus Storch at starte i sin læreplads til september. Vel at mærke, hvis alt flasker sig de kommende dage, tilføjer han.