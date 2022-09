Lyt til artiklen

'Hvilket batch-nummer corona-booster fik dronning Elizabeth?'

Sådan startede Vibeke Manniche et opslag på sin Facebook-profil, som hun siden har slettet. Hun har ikke lagt skjul på sin skepsis vedrørende coronavaccinerne, og selvom hun, som hun skriver, ikke kan svare på sit eget spørgsmål, finder hun emnet interessant.

Men Vibeke Manniches opslag er bestemt ikke faldet i sundhedsminister Magnus Heunickes smag, og han udtrykker sin harme på Facebook.

»Nu stopper den antivaccine-kampagne. Dronning Elizabeth blev 96 år. Men selvfølgelig er kampagnen allerede i gang for at koble dødsfaldet til coronavaccinen. Det er fuldkommen langt ude,« skriver han og fortsætter:

»Vi kender efterhånden mønsteret. Ligesom det er sket nærmest hver eneste gang, en kendt person er afgået ved døden. Uden skyggen af bevis fremføres grove og dybt fejlagtige påstande om, at det nok er vaccinen, der er årsagen. Vi så det også efter Christian Eriksens hjertestop i Parken.«

Han skriver videre, at denne form for misinformation er med til at mistænkeliggøre vaccinerne, som er den bedste beskyttelse for især de ældre borgere i Danmark.

Magnus Heunicke understreger også, at vaccinerne mod corona, som danskerne har fået, er sikre.

»Det er videnskaben og oplysningen, der redder os fra sygdom og død, når smitten er i samfundet. Ikke konspirationer og mistænkeliggørelse af vores dygtige myndigheder, der arbejder for os og for Danmark,« afslutter han.

Vibeke Manniche har allerede set og reageret på Magnus Heunickes opslag. Det gør hun i to nye opslag på sin Facebook-side.

Her skriver hun blandt andet, at hun, modsat Magnus Heunickes påstand, ikke er såkaldt anti-vaxxer (modstander af vacciner, red.).

»Forskellen mellem Magnus Heunicke og jeg? Han er IKKE læge og aner åbenlyst IKKE, hvad han taler om. Grufuldt, når man tænker på konsekvensen, og hvor stor skade uvidenhed kan påføre en befolkning,« skriver Vibeke Manniche.