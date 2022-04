I Socialdemokratiet sundhedsudspil i 2018 lød det, at samtlige indlagte patienter skulle have en patientansvarlig læge eller sygeplejerske i 2020.

DR har spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om løftet er blevet indfriet. Og svaret til det er nej.

Danske Patienter og Gigtforeningen har udtrykt utilfredshed og frustration, mens Ældre Sagen direkte anklager regeringen for løftebrud. Magnus Heunickes forklaring til DR er, at coronaen, der ramte verden i 2019, kom i vejen.

»Altså jeg må jo indrømme, at vi godt ville have gjort det her før. Men nu kom der corona, som vores sundhedsvæsen skulle håndtere. Det har selvfølgelig betydet, at vi har været nødt til at skyde nogle af de andre ting,« siger han til mediet.

En patientansvarlig læge eller sygeplejerske er en sundhedsperson, der skal skabe tryghed for patienten. Vedkommende skal stå til rådighed for patienten og besvare spørgsmål om undersøgelses- eller behandlingsforløb. Samtidig skal den ansvarlige have kontakt til de øvrige læger og hospitaler, patienten måtte have relation til under sit indlæggelsesforløb.

»Som patient kan man opleve at møde en myriade af dygtige læger og sygeplejersker undervejs i sit behandlingsforløb. Resultatet er ofte, at ansvaret for forløbet fortoner sig, og at ingen har det fulde overblik. Mindst af alt patienten selv. Det skaber utryghed, usikkerhed og frustration,« skriver Socialdemokratiet i deres sundhedsudspil.

Både hos Danske Patienter og Ældre Sagen mener man ikke, at corona er en særlig god undskyldning. Den patientansvarlige læge eller sygeplejerske skulle have været implementeret før corona, mener de.