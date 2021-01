Antallet af nysmittede har været stødt faldende de seneste dage. Det samme gælder positivprocenten, og på hospitalerne er der nu igen under 800 coronapatienter.

Ikke desto mindre slår sundhedsminister Magnus Heunicke (S) alarm.

Ifølge Heunicke har Danmark stadig et 'for højt udgangspunkt for smitte, selv om den er faldende'. Det skriver han på Facebook lørdag morgen.

Årsagen er en skræmmende udvikling i andre lande.

En udvikling, vi også risikerer her i Danmark, advarer Heunicke.

»Jeg vil gerne dele nogle smittekurver, som viser, hvorfor vi er så bekymrede,« indleder han sit opslag på Facebook.

Kurverne, som er udarbejdet af hans eget ministerium, Sundheds- og Ældreministeriet, viser, smitteudviklingen i Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien og Irland.

Det er sidstnævnte land, Heunicke bruger som skræmmeeksempel på, hvor galt det kan gå.

Det er Irlands smittekurve, Magnus Heunicke er bekymret for. Et lignende scenarie skal undgås her i Danmark, understreger han. Foto: Sundheds- og Ældreministeriet Vis mere Det er Irlands smittekurve, Magnus Heunicke er bekymret for. Et lignende scenarie skal undgås her i Danmark, understreger han. Foto: Sundheds- og Ældreministeriet

»Den irske næsten lodrette smittekurve viser, hvor hurtigt og hvor meget situationen kan eskalere,« skriver han og fortsætter.

»Og vi ved, at der er andre smitsomme varianter derude, som kan have bredt sig til Europa uden, at det er opdaget endnu.«

Ifølge Heunicke skal den generelle smitte længere ned, så vi kan håndtere smittespredningen, der sker, når den mere smitsomme britiske virusvariant B.1.1.7 som forventeligt breder sig.

I Irland registreres der netop nu 900 nysmittede per 100.000 indbyggere.

»Dette ville i Danmark svare til mere end 52.000 smittede om ugen eller 7.500 om dagen,« skriver Magnus Heunicke.

Fredag blev der registreret 659 nye smittetilfælde i de offentlige PCR-tests. Tallene dækkede dog kun 15 timer mod normalt et helt døgn.

Lørdag blev der registreret 180 smittetilfælde i private lyntests.