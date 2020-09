»Det vil være en stor fejltagelse, hvis man nu sagde, at der er nogen 'våben', vi ikke vil røre igen.«

Sådan lyder det fredag fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde nogle timer efter, det er kommet frem, at der herhjemme er blevet registreret det højeste antal coronasmittede nogensinde under pandemien i løbet af et døgn.

I den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut kunne man fredag eftermiddag læse, at yderligere 678 personer er konstateret smittet.

Det er ikke blot det højeste antal daglige smittede, der er målt, siden pandemien kom til landet i marts. Det er også første gang, at mere end 600 tilfælde registreres i løbet af én dag.

FAKTA: Tiltag forlænges og private fester skrumper Læs mere om restriktionerne her: - Restauranter, barer og caféer skal lukke klokken 22 i hele landet. Også hvis der er tale om private arrangementer på restaurationerne. - Der er krav om mundbind eller visir, når man står eller går på en restaurant. Det gælder både gæster og ansatte. - Forsamlingsforbuddet på 50 personer over hele landet forlænges. Det kommer også til at omfatte private arrangementer som fødselsdage og bryllupper på eksempelvis hoteller og restauranter fra lørdag klokken 12.00. - Reglen gælder ikke i private hjem, men politiet opfordrer kraftigt til at holde sig under grænsen på 50 personer privat også. - Til arrangementer, hvor man sidder ned, vil det dog fortsat være tilladt at være op til 500 personer. Det gælder eksempelvis sports- og kulturarrangementer. - Både private og offentlige arbejdspladser opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra, i det omfang det er "muligt og hensigtsmæssigt". - Der er skærpede besøgsrestriktioner på sygehuse og plejehjem. - Desuden bliver Folketingets hjælpepakker udvidet, så underleverandører til fester omfattes. Det betyder, at også cateringfirmaer, restauranter og teltudlejere blandt andet kan få kompensation for tabt omsætning. Kilde: Regeringen. /ritzau/

På et pressemøde, der blev afholdt sent fredag eftermiddag, præsenterede regeringen og sundhedsmyndighederne en række nye tiltag (som du også kan læse om i faktaboksen) til at inddæmme smittespredningen – og samtidig slog Magnus Heunicke fast, at man er klar til at indføre flere restriktioner, hvis ikke smittetallene begynder at gå den rigtige vej i næste uge.

Det fik en journalist til at spørge, om landet er på vej mod 'en fuldstændig nedlukning' af samfundet.

»Vi er lidt ude på det hypotetiske nu, men det, jeg kan sige, er, at det vil være en stor fejltagelse, hvis man nu sagde, at der er nogen 'våben', vi ikke vil røre igen,« forklarede sundhedsministeren og fortsatte:

»Vi vil gøre, hvad der skal til for at holde pandemien under kontrol, og vi vil også gøre, hvad der skal til for ikke at skulle ud i en stor, dansk nedlukning igen, fordi vores mål er at holde samfundet så åbent som muligt og holde pandemien under kontrol.«

Dog udelukker han ingenting:

»At afskrive sig nogle våben, det vil være virkelig uansvarligt at gøre på nuværende tidspunkt,« forklarede han.

På pressemødet påpegede han dog også, at man ikke længere bruger 'den store hammer', der blev svunget over landet 11. marts, hvor det meste af samfundet blev lukket ned:

»Nu har vi ikke længere den store hammer. Nu har vi lidt mindre hammere. Derfor må vi i dele af samfundet lave restriktioner,« fortalte han.