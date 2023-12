9. og 10. december skete der et jordskred i Randers ved jordbehandlingsvirksomheden Nordic Waste.

Jorden er forurenet, og derfor har man gjort alt, hvad man kan for at holde den væk fra et nærliggende vandløb.

Her var det særligt Alling Å, som myndighederne var bekymrede for, og siden tirsdag 19. december har Randers Kommune i samarbejde med entreprenører og beredskab arbejdet på at omlægge og rørlægge åen.

Torsdag besøgte miljøminister Magnus Heunicke (S) området, og han lagde ikke skjul på, at det er en alvorlig situation.

»Opgaven er at holde den forurenede jord og det forurenede vand væk fra det rene vand, som løber hele vejen ud i Randers Fjord. Det er selvfølgelig det, der er det værste scenario. Det vil have meget, meget alvorlige miljøkonsekvenser,« sagde han ifølge DR.

Undervejs har Hjemmeværnet været indsat for at holde lidt for nysgerrige borgere på sikker afstand af jordskreddet.

Jordskreddet har også betydet, at Nordic Wastes administrationsbygning er blevet revet ned, da den var i sammenstyrtningsfare. En af virksomhedens lagerbygninger er også blevet beskadiget.

Det var de store mængder nedbør i november, som førte til jordskreddet.